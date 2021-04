Mi volt előbb, a nyúl vagy a tojás?

A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe a húsvét, aminek szokásai ötvözték a pogány és liturgikus szertartásokat. Ennek oka, hogy a tavaszi napéjegyenlőséget a kereszténység kialakulása előtt is szinte minden nép ünnepelte, Jézus feltámadásának megemlékezése pedig pont erre az időszakra esett.

De hogyan jön a Jézuskához a nyúl és a tojás?

A kérdés inkább az, miért maradhattak a főszereplői ennek az ünnepkörnek, erre a válasz pedig egyszerű. A termékenység és az újjászületés jelképei, egyszerre szimbolizálják, ha valaki meghal a kereszten, majd három nap múlva feltámad, és azt is, hogy a természet a hosszú téli álomból új erőre és életre kel tavasszal. Ennek oka, hogy vallásos szövegekben a húsvéti nyúlnak és hímes tojásainak se híre se hamva. Akkor mégis honnan, miért, és különben is, mi van?

A nyúlon túl

Egyes kutatók szerint az ősi kelta ünnep, az Ostara indította útjára a nyulat, mint húsvéti szimbólumot. A germán hitvilágban Ostara a termékenység istennője, így a nyúl, mint a szaporaság és a termékenység szimbóluma összefonódott vele. De ennek mikéntje homályos, több verzió is napvilágot látott.

Ostara istennő volt, aki nyúlalakban látogatott a földre

Az istennő nem változott át teljesen, csak a feje

Ostara szent állata egy mezei nyúl volt

Egyszer, mikor épp meghozta a tavaszt, rátalált egy fagyott kismadárra, akit úgy tudott megmenteni, hogy nyúllá változtatott, aki hálából tojásokat tojt neki

Egy kislány talált rá a haldokló madárra, Majd Ostarához imádkozott, aki nyúllá változtatta a madarat, majd megígérte a kislánynak, hogy az minden évben ellátogat hozzá, és színes tojásokat fog hozni

De vannak, akik szerint a nyuszi kultusz kialakulásában semmi istennő sem játszott szerepet, csupán a Lepus nyúlfélék fészekrakó szokásainak túlgondolása vezetett az elképzeléshez, hogy a nyúl tojást hoz. Egyes nyelvészek szerint annak is megvan az esélye, hogy szimplán egy félrefordítás vezetett a tojást rakó nyuszihoz. A németeknél elterjedt szokás volt császármadarat ajándékozni, aminek ottani megfelelője a haselhuhn. Ennek a szónak a rövidülése pedig hase, aminek jelentése a nyúl.

Bárhogy legyen is, annyi biztos, hogy a húsvéti nyuszi a németektől eredeztethető, ahol először az orvosi szakirodalomban jelent meg erről írásos történet, méghozzá Georg Franck von Franckenau írt a parasztok egyik szokásról, miszerint a nyuszi húsvét reggel tojásokat tojik, amit elrejt a kertben, hogy utána a gyerekek megkereshessék.

Innentől kezdve a húsvéti nyuszi elég nagy karriert futott be, a német telepesek Amerikába is elvitték a hírét. Majd nagy divat lett a nyulas képeslapok gyártása és küldése, az 1900-as évek elején pedig már ehető nyuszi figurákat is készítettek cukros tésztából, aminek belseje néha főtt tojást rejtett. Ennek helyét vette át a tömör csokinyuszi, amit a mai napig ismert üreges verzió váltott.

A nyúl és a tojás tehát egymást erősítve vált az újjászületés szimbólumává, de a tojásdíszítésének szokása is régebbre nyúlik vissza.

Az egyiptomiak egyik teremtéstörténetében például a napisten is tojásból kelt ki. Több fáraó sírjában találtak tojásokat, amit azért temettek el a hívők, hogy azok segítsék a halottat a túlvilágra való átkelésben.

Több ezer éves, Észak-Afrikából származó karcolt strucctojás leletére is bukkantak régészek, ami szintén azt bizonyítja, hogy a tojáshéj díszítése nem újkeletű dolog, és főként nemcsak a húsvéthoz köthető.

Az ünnep egyik szimbóluma, piros színű tojás, amit a keresztény kultúrkör azzal magyaráz, hogy a vörös szín Jézus vérét jelenti. Kelet-Európában a díszített tojások, míg nyugatabbra az egyszínűek festése terjedt el.

(Borítókép: Kézzel készített húsvéti nyuszik és egyéb dekorációk az Old Kleparz szabadtéri piactéren Krakkó óvárosában 2021. március 16-án. Fotó: Dominika Zarzycka / NurPhoto / Getty Images)