Újabb fideszes színházigazgató, ezúttal Szolnokon

Az idén lejáró igazgatói posztra hárman adták be pályázatukat:

A színházat 14 éve igazgató Balázs Péter korábban az Indexnek elmondta, nem kíván újra pályázni, mert idős már, és úgy érzi, eljött az idő a távozásra.

Ahogy a Magyar Narancs megírta, nem elhanyagolható az a tény sem, hogy Barabás Botond nemcsak a színházat 17 éve erősítő, Jászai Mari-díjas színművész, de a jelenlegi fideszes polgármester, Szalay Ferenc polgármester politikai tanácsadójának, Vörös Miklósnak a veje is, ráadásul kinevezésével még egy furcsa belterjesség jön létre: a színház jelenlegi sajtófőnöke Vörös Nóra (jelenleg már Barabás Nóra), Vörös Miklós lánya, aki

Ez azonban még csak egy dolog, egy másik az, hogy a lap szerint a színházigazgatói pályázat elbírálása onnantól kezdve vált botrányossá, hogy az önkormányzat oktatási és kulturális bizottságának jobbikos elnökét minden előkészítésből kihagyták. Berényi Gábort meg sem hívták a pályázatokat elbíráló kilenctagú, úgynevezett szakmai bizottságba, ellenben bekerült két fideszes politikus, Fejér Andor alpolgármester és Rusvai Károly iskolaigazgató, aki egyébként az oktatási és kulturális bizottságnak csak az alelnöke. (Az elnök tehát nem jelölhetett, az alelnök igen.) A jobbikos képviselő elmondta, végzettségüket tekintve egyiküknek sincs kompetenciája a feladathoz, politikai alapon „nyomta be” őket a polgármester a bizottságba.

Barabás Botond, akinek színészi pályafutása a Szikora János által a Nemzeti Színház megnyitójára rendezett Az ember tragédiájával kezdődött, a színház honlapján így ír bemutatkozójában:

Balázs Péter igazgató úr jóvoltából minden területen kipróbálhatom magam, a táncoskomikustól a nagy drámai hősökig. Ezért nem tudok elég hálás lenni, és bátran merem állítani, hogy a Szolnokon eltöltött évek alatt nőttem fel és váltam igazán színésszé. Úgy érzem, hogy a város is befogadott, és talán meg is szeretett. Nem tudok úgy végigmenni az utcán, hogy ne kapnék egy kedves mosolyt vagy pár elismerő, kedves szót az itt élő emberektől. Szolnok már nemcsak egy város számomra, hanem az Otthonom is.