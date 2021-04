Meglehet, Vörösmarty volt az egyik őse

Regő művészlélekként tekint magára, ráadásul sokoldalú tehetség: nemcsak ír, zenél is, sőt korábban Kajdi Csaba „Cyla” ügynökségénél modellkedett. A fiúban mindig volt egy bizonyos fokú törekvés – fiatalon akarta letenni a névjegyét a művészvilágban, ami sikerült is neki: a huszadik születésnapját nemrég ünneplő Regő tizenkilenc esztendős volt, amikor megjelent a szóban forgó verseskötet.

Tervei között szerepel, hogy Magyarországon írással, míg külföldön zenéléssel szerezzen magának hírnevet. Az irodalom és a muzsika szeretete, valamint művelése Regőnél kéz a kézben halad, mégis az írás volt az, ami a fiatalnál, ha véletlenül is, de egy időre előtérbe került.

Már háromévesen tudtam írni, aztán ahogy nőttem, úgy kísért végig az írás szeretete. Eleinte verseket, később történeteket írtam, sőt néha még rajzokkal is kiegészítettem őket. Tavaly értem el azt a pontot, amikor úgy éreztem, az írásaim megérettek arra, hogy a közönség is olvassa őket. Nagyon mélyen átérzem a körülöttem zajló történéseket, és ki is tudom fejezni az elvont gondolataimat