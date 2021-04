Kislemez után filmre készül Ákos

Szerdán jelent meg Ákos új maxi CD-je, a Fel a szívekkel, ami az énekes reményei szerint majdani albumának előfutára lehet – mondta el az előadó az InfoRádiónak adott interjújában.

A zenét Lepés Gábor szerezte, a szövegeket Ákos írta, és basszusgitáron is ő játszott.

Ákos egy novelláskötetet is tervez, valamint forgatókönyvíró-rendezőként egy kisjátékfilm elkészítésére is pályázatot nyert. Ahogy elmondta:

húsz felett van azoknak a klipeknek a száma, amelyeket magam írtam és rendeztem is, mindig is érdekelt a filmezés, erről többször beszéltem már. Saját novellára épülő történetet fogunk filmre vinni, a film producere Háberman Jenő lesz, aki veterán szereplője a hazai filmművészetnek. Ő látott fantáziát az egyik elolvasott novellámban, biztatott, hogy adjuk be filmtervként, és sikerrel is jártunk. Nagyon várom a munkát, úgy érzem, a Jóisten is erre teremtett, de persze az ítéletet természetesen a közönség mondja majd ki.