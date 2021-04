50 éves korában meghalt a világhírű rapper, DMX

A rappert a múlt héten szállították kórházba túladagolás miatt, egyes értesülések szerint szívrohama is volt. Az utóbbi napokban egyre több hír jelent meg arról, hogy az orvosok az életéért küzdenek.

Erőfeszítéseik ellenére DMX pénteken meghalt – derült ki a család által kiadott közleményből.

Azt írták, hogy a zenész „a családja körében" hunyt el. Állításuk szerint a kórház a szívrohamot jelölte meg a halál elsődleges okaként.

Earl Simmonst – alkotói nevén DMX-et – elsősorban rapperként, hip-hop énekesként ismerte a közönség. Legismertebb száma, a Party Up (Up in Here) a 2000-es évek nagy slágere volt.

Azonban nemcsak rapper volt, hanem színész is. Szerepelt például a Könnyű pénz, a Bölcsőd lesz a koporsód, az Öld meg Rómeót! és az Utolsó óra című filmekben is.

DMX 14 éves kora óta küzdött a drogokkal.

Börtönbe is került korábban emiatt, azt követően egy ideig sikerült leküzdenie a függőségét, amely azonban idővel ismét felébe kerekedett.

A rappert 15 gyermeke és édesanyja gyászolja.