Ennek a fesztiválnak még a járvány sem tehet keresztbe

Talán nincs is olyan ember, aki a tavalyi unalmas, eseménytelen nyár után ne lenne vevő egy jó kis fesztiválra. Bár idén is sorra mondják le a nagyobb bulikat, a kisebb fesztiváloknak egyelőre még nem fellegzett be: a Wonderest csapata gőzerővel készül a júliusi eseményre, hiszen a minifesztivál tavaly sem maradt el, és most nyáron sem fog.