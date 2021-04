A cseh külügyminisztérium betiltott egy Orbán Viktort kritizáló videóüzenetet

Idén online formában rendezik meg a Cseh Filmkarnevált április 14–18. között, a részletes programról már mi is írtunk korábban. A tervek szerint öt filmet vetítenének, viszont az április 15-re tervezett mozi hazai bemutatása veszélybe került.

A Cseh Filmkarneválon szokás, hogy a filmek vetítése előtt a szervezők lejátsszák az alkotók rövid videóüzenetét is, viszont a Respekt hetilap értesülései szerint a cseh külügyminisztérium úgy ítélte meg, hogy Martin Dušek és Ondřej Provazník egyperces videója sértő a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor személyére nézve, ezért nem engedélyezik a levetítését – adta hírül az Átlátszó. Erre azért volt lehetősége a tárcának, mert a külföldi cseh kulturális intézmények a cseh külügyminisztériumhoz tartoznak.

A rendezőpáros Öregfiúk című filmje így, előfordulhat, hogy kiesik a Cseh Filmkarnevál kínálatából, mert ha nem engedélyezik előtte a videóüzenet bemutatását, a filmet nem fogják odaadni a fesztiválnak.

A videóban az látható, hogy Provazník beszél a filmről és arról, hogy a képviselőknek is rá kell döbbenniük arra, hogy igenis felelősségre vonhatók ők is még életükben. Mindeközben Martin Dušek a háttérben egy feketére festett falra írja fel krétával, hogy Tiltsátok be Orbánt, majd mikor végez, szembefordul a kamerával, és azzal zárja a videót, hogy mindezek ismeretében mindenki addig nézze meg a filmet, amíg lehet.

A rendezők videóüzenetének szövege:

A cseh film és a cseh filmművészet tisztelt barátai és rajongói, üdvözlöm önöket az Öregfiúk című projekten. Örülünk, hogy találtak időt arra, hogy megtekintsék alkotásunkat. A film két idős ember barátságáról szól, és egy olyan utolsó dologról, amellyel az embernek meg kell békélni, mielőtt eltávozik erről a világról. Ez egy road movie, amelyben komoly dolgokról van szó, de a humor sem hiányzik belőle. Reméljük, hogy önök közül mindenki, de főleg a mi politikai képviselőink néha arra is gondolnak, hogy életük végén eljöhet a pillanat, amikor valaki eljön hozzájuk, és felelősségre vonja őket minden cselekedetükért.

Az Öregfiúk című film egy emigránsról, Vlastimil Reiner egykori politikai fogolyról szól, aki nyolcvanévesen érkezik vissza Amerikából Prágába, hogy teljesítse utolsó küldetését. Ám a háborús veterán kerekesszékhez kötve mások segítségére szorul.

A 2019-es film a hazájában Cseh Oroszlán díjat kapott, és a Cseh Filmkritikusok Díját is bezsebelte, előbbit legjobb férfi főszereplő, legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, utóbbit legjobb film, legjobb rendező és legjobb film kategóriában vihette haza.