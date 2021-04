DMX halála után a letöltési listák élére ugrottak a rapper dalai

Pénteken egy New York-i kórházban meghalt DMX, a kétezres évek egyik meghatározó rapelőadója. Az 50 éves rapper a múlt héten lett rosszul túladagolás miatt, ügyvédje közlése szerint szívrohama is volt, és

az orvosok hiába küzdöttek az életéért.

Tragédiája pillanatok alatt átrendezte a letöltési listákat, pár órával a halálhír bejelentése után az amerikai iTunes-lista első helyére ugrott legismertebb dala, az 1998-as Ruff Ryders’ Anthem. De a második és a harmadik helyet is megszerezte a Party Up és az X Gon’ Give It to Ya című dalaival.

A legtöbbször letöltött albumok listáján is tarol, második helyen áll a best of lemeze, harmadik az It’s Dark and Hell Is Hot, negyedik a Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, és nyolcadik az ...And Then There Was X című albuma. Az amerikai iTunes-listán egyedül Taylor Swift Fearless (Taylor’s Version) című lemezét nem sikerült megelőznie – írja a Bild.

Az évekig kábítószer-függőséggel küzdő rapper halála az egész világon megrázta a rajongóit. DMX 14 éves kora óta küzdött drogokkal. Az Uproxxnak adott tavalyi videóinterjúban arról beszélt, hogy gyermekként a mentora, egy olyan felnőtt vezette be a kábítószerek világába, akiben megbízott, és sosem bocsátja meg neki, hogy ezt tette vele.