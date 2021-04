Haláli békülés az uralkodócsaládban?

Fülöp temetése lehetőséget adhat Harrynek, hogy újra találkozhasson az családdal. A 99 évesen elhunyt herceg a halálával is szolgálatot tehet, ugyanis békülhet az egész família...

Amikor Fülöp herceg halálának híre bombaként robbant, az unokája, Harry herceg, illetve annak neje, Meghan hercegné már hosszú hónapok óta az Egyesült Államokban, azon belül is Kaliforniában tartózkodott.

Mintha csak az egész világ a tragikus napra várt volna, a halálhír pillanatában a sussexi hercegi család körül is megindult az előre borítékolható sajtófelhajtás. A helyi lakosok összegyűltek Harry és Meghan montecitói lakása előtt, hogy leróják kegyeletüket, ám a paparazzók kevésbé voltak tekintettel a családtagok gyászára: a pár birtoka felett helikopterek cikáztak, Harry és Meghan azonban mintha csak felszívódott volna, senki nem találta őket.

Csendben, a világtól elvonulva, mégis villámgyorsan reagáltak a szomorú hírre, amikor péntek este az alapítványuk honlapját szürkére változtatták a néha Fülöp herceg emlékére.

Ő királyi fensége emlékére, 1921–2021. Köszönjük a szolgálatot... nagyon fog hiányozni!

– olvasható a rövid szöveg.

Arról már az Index is beszámolt, hogy Fülöpöt a nyolc napig tartó gyászidőszak után helyezik végső nyugalomra, ám a koronavírus-járvány tükrében kizárt, hogy nagyszabású temetésre és ceremóniára kerülne sor.

Tegyük fel, hogy Harry és Meghan beletartozik a 30 ember közé, aki részt vehet a szertartáson. Igen ám, de a királyi család kapcsolata a hercegi párral minden, csak nem rózsás, így kétséges, hogy a királynő egyáltalán szívesen látja-e az Amerikába vándorolt unokáját és, ha elmegy, annak feleségét. Pláne, hogy a temetés lehet az első alkalom a februári Oprah Winfrey-interjú óta, hogy Harry hazatér, és személyesen találkozik a családjával. Az interjú alaposan befeketítette az udvar, nem mellesleg Fülöp herceg nevét is.

A Daily Mail úgy tudja, Harry mindenképp visszatér az Egyesült Királyságba, a hazaútjáról pedig már a családtagokkal is egyeztetett. Ez lehet a sussexi herceg békejobbja, Meghan azonban a második terhessége miatt orvosi tanácsra biztos, hogy kihagyja a londoni „kiruccanást”. Harry már az édesapjával, Károly herceggel, valamint unokatestvéreivel, Eugénia és Beatrix hercegnőkkel is beszélt – írta a The Mirror.

Remélem, hogy valami jó kisülhet a herceg halálából, mégpedig az, hogy a tragédia összehozza a családot. Nyilvánvaló, hogy mindkét oldal megbántva érzi magát, és mindannyian tartanak egy kicsit az összejöveteltől. Biztos vagyok benne, hogy a herceg is azt akarta volna, hogy támogassák a királynőt, és az ő kedvéért tartsanak össze

– mondta el a Mail Online-nak Penny Junor brit újságíró.

Más források szerint Fülöp és Harry között szoros nagyapa-unoka kapcsolat volt, így különösen fontos, már-már elvárt lépés, hogy a herceg hazatérjen. A meghitt családi kötelék ellenére Harry és Meghan nem vették figyelembe Fülöp egyre romló egészségi állapotát, amikor műsorra tűzték a botrányos interjút.

Harry mindent megtesz annak érdekében, hogy visszatérjen az Egyesült Királyságba, és a családjával legyen. Semmit sem szeretne jobban, mint a nagyanyja mellett állni ebben a borzalmas és nehéz időszakban

– nyilatkozta egy bennfentes a Daily Mailnek.

Harry herceget utoljára két éve, 2019 májusában kapták lencsevégre Fülöppel, amikor a kis Archie érkezését örökítették meg a Buckingham-palotában. James Corden műsorában Harry elmondta, a pandémia kezdete óta Zoomon érintkeztek az uralkodócsaláddal, köztük Erzsébet királynővel és Fülöp herceggel is, aki – lévén műszakilag meglehetősen tájékozatlan – ahelyett, hogy a beszélgetés után kikapcsolta volna a programot, csak lehajtotta a laptop tetejét.

Harry és Fülöp kapcsolata

A nagyapa és az unoka közötti kapcsolat akkor vált igazán szorossá, miután Lady Diana 1997-ben meghalt, így Vilmos és Harry herceg apjukkal közösen a királynőhöz és Fülöp herceghez költözött a skóciai Balmoral kastélyába. Tina Brown, a The Diana Chronicles szerzője szerint Fülöp ekkor minden erejével igyekezett elvonni a gyászoló kamasz fiúk gondolatát édesanyjuk haláláról – írja a The Independent.

A személyzet szerint Fülöp, aki maga is tízévesen veszítette el az anyját, majd három évig egy svájci szanatóriumban élt, gyengéden bánt az unokáival, szabadtéri programokkal szórakoztatta őket, például fárasztó túrákra ment velük.

Kiderült, hogy Fülöp olyannyira szerette Harry herceget, hogy pár évvel ezelőtt úgy időzítette a csípőműtétjét, hogy személyesen is részt vehessen Meghan és Harry esküvőjén. Miután a hercegi pár lemondott királyi előjogairól, és Amerikába költözött, Fülöp herceg, mondhatni, összeroppant: nem tudta megérteni az unokája döntését.

Fülöp, aki az egész életét a haza szolgálatának szentelte, úgy érezte, az unokája mindent feláldozott egy elvált amerikai nőért, éppen úgy, mint amikor VIII. Eduárd 1936-ban feláldozta a koronáját, hogy feleségül vegye Wallis Simpsont.