A Sunday Brunch podcast költészetnapi adásának vendége Pajor Tamás. A választás azért esett rá, mert ő az egyik a legnagyobb hazai slam poetry sztár. Dalszövegeiben, verseskötetében, a Haladó magyarban egyaránt bizonyítja, hogy olyan zseniálisan bánik a magyar nyelvvel, ahogy azt kevesen teszik.

A gyülekezet Elvis Presley-je

Munkássága a közélet számára 1980-ban szúrhatott szemet, amikor megalakította első punkzenekarát. „Noha zenélni nem tudtunk, botrányt kelteni annál inkább, így telt el a 80-as évek első fele” – nosztalgiázott a stúdióban. Róla forgatta Xantus János a Rocktérítőt, amiben a rendező Pajor Tamás korábbi, őrült életformáját vitte filmre. A kábítószer-függőségét alanyunk a Hit Gyülekezete segítségével számolta fel. „Megtértem Jézushoz, ami azóta is tart” – mondta el az Indexnek.

A gyülekezetben vendégünk prédikátori szerepet is vállal, tehát zenéjével, szövegével egyaránt szórakoztat. Egy a személyét és munkásságát behatóan ismerő szakmabeli úgy fogalmazott, ő maga a gyülekezet Elvis Presley-je. Pajor szerény emberként természetesen hárított, ezután rátértünk fő témánkra, a költészet napjára.

A költészetre nincs magyarázat, csak az, hogy létezik

A költészet szerinte extra felesleg, nincs rá magyarázat, csak az, hogy létezik. Egy olyan plusz, aminek funkcionális alapon, haszonelvűen nem kellene léteznie. Az, hogy létezik, azt mutatja, hogy van olyan szegmens az életünkben, amit nem tudunk racionalizálni, lefedni, konkretizálni, mégis a titkok birodalmába vezet. Az ember pedig, úgy tűnik, nagyobb titok, mint amit a természettudományos kutatás le tud fedni” – adott izgalmas választ a költészet értelmére.

A szófaragás nagymestere fejet hajtott az adásban a Pilvaker előtt, legalábbis olyan értelemben elismerte, hogy a rendezvény beemelte a költészetet a mainstream kultúrába. A hogyanokról Lábas Viki, a Sunday Brunch podcast egyik korábbi adásának vendége is vallott. Pajor az elismerés hangján szólt továbbá a kuplédalok szerzőiről, emellett szó került legújabb daláról, az Íme az emberről is. Természetesen ez esetben érdemes fókuszálni a szöveg mellett a képsorokra is. A Bárány Jordán és Felleg Noé rendezte klip segítségével, a Magyar Nemzeti Filmarchívum jóvoltából egy különleges időutazáson vehetünk részt.

A szórakoztató szórakosgatás végén jöttek a közéleti kérdések. Megvitattuk a köznyelv maximális lealjasodását, amit az ingerküszöb folyamatos áttörése motivál. „Ember embert náci, fasiszta, kommunista ávós jelzőkkel illet. Érdekes, nem látok ennyi náci, ávós kommunistát, mint ami a közbeszédben felbukkan, ha ennyi lenne, még most is a második világháború zajlana. Az ilyen szóvirágokkal pedig a tényleges náci, ávós, kommunista gyilkosok rémtetteit relativizáljuk, ami történelemhamisítás” – fejtette ki a véleményét az Index Sunday Brunch című műsorában.

A beszélgetés legjobb pillanatai Pajor saját szavalatai voltak, ezzel többször is kitünteti a hallgatót, szóval mindenképp érdemes elindítani a podcastet. Jó szórakozást hozzá!

