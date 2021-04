Az oltás mellett kampányol Rúzsa Magdi, aki kínai vakcinát kapott

Közösségi oldalán buzdítja rajongóit Rúzsa Magdolna, hogy a mielőbbi nyitás reményében mindenki oltassa be magát. Az énekesnő legfrissebb dala is a mostani helyzetre reflektál, ami megmutatta számára, milyen óriási érték a szabadság.

Rúzsa Magdival madarat lehetne fogatni. Az énekesnő örömmel jelentette be, hogy ő is megkapta a koronavírus elleni vakcinát, és azt is elárulta, hogy kínai oltóanyag jutott neki. Magdi fontosnak tartja, hogy mindenki beoltassa magát, szerinte ez mindannyiunk felelőssége, nem beszélve arról, hogy csak így indulhat meg a nyitás.

Ha mindenki oltat, előbb indulhat meg az életünk. Fontos, hogy mindenki dolgozni tudjon mielőbb, fontos, hogy akik egy éve bevétel nélkül vannak, el tudják tartani a családjaikat. Minden oltással egy lépést teszünk, hogy gyorsabban visszaálljunk, hogy pörögjön a gazdaságunk, hogy szabadabban lélegezzünk. Te is felelős vagy! Oltass!

– írja az énekesnő a Facebookon.

Nem kérdés, hogy sok már terület mellett a zeneipart is nagyon súlyosan érintette a járvány. A rendezvénystop miatt elmaradtak a koncertek, ami óriási bevételkiesést jelent nemcsak az előadóknak, de ugyanúgy a velük dolgozó háttérembereknek is. Rúzsa Magdi sem tudott találkozni tavaly március óta a közönségével, persze mindent megtett azért, hogy a hosszú lezárás alatt se szakadjon meg közöttük a kapcsolat: több dallal, sőt egy mesekönyvvel is előrukkolt az elmúlt évben, karácsonykor pedig ingyenesen elérhetővé tette dupla Aréna-koncertjének felvételeit a YouTube-on.

Legfrissebb klipes nótája, amelynek zenéjén Szakos Krisztiánnal dolgozott, április 9-én került fel a a legnépszerűbb videómegosztóra. A Szembeszél című szám az énekesnő hétvégén megjelent KARMA című albumán szerepel.

Sokat gondolkodtam, hogy mit is szeretnék ezzel a dallal adni nektek. Nos, egyszerű. A szabadságot. Már tudjuk, hogy mekkora érték egymást ölelgetve táncolni, nevetni, szeretni és szeretve lenni. Nem félni egymáshoz érni. Hajnalban a barátokkal gurgulázó röhögés közepette rendelni még egy kört, hisz élünk. Ezek vagyunk mi, és ezek vagytok ti. Csak mostanában értettem meg, hogy igazán az a legnagyobb érzés onnan a színpadról nézve, amikor jókedvetek van, és teli torokból énekeltek. Hamarosan újraélhetjük majd ezeket a pillanatokat. Holnaptól jobb lesz. Holnaptól! Már csak egy kicsit kell visszafogni a lovakat. Kitartás

– üzente az énekesnő a közösségi oldalán.

(Borítókép: Rúzsa Magdonla. Fotó: Kaszás Tamás / Velvet)