Az álhírek és az összeesküvés-elméletek (például az, hogy Bill Gates mikrochip-et tesz belénk a koronavírus elleni védőoltással) nem csupán követik a járványt, ezek vissza is hatnak a járvány terjedésére. Azt mára szintén tudjuk, hogy az országokban, ahol a dezinformáció, az álhírek, az összeesküvés-elméletek széles körben elterjedtek, ott egész egyszerűen magasabbak lettek a halálozási és fertőzési arányok.

Ilyen például az Amerikai Egyesült Államok, ahol felmérések bizonyították, hogy a lakosság által túlzónak gondolt Covid-halálozási statisztikáknak később szerepe lehetett abban, hogy az Egyesült Államok világelsővé tudott válni a fertőzések, a megbetegedések és a halottak számában. Vagyis kijelenthetjük, hogy az álhír, a dezinformáció emberéletekbe kerül – mondta Krekó Péter az Indexnek.

Az ismert szociálpszichológus a közelmúltban Tömegparanoia 2.0 című kötetének megjelenése apropóján volt az Index podcast stúdiójának vendége. Krekó Péter a műsor során arról is beszélt, hogy a pandémia mellett ugyanúgy infodémiában élünk, adott esetben ettől is szenvedünk, ahogy maguknak a koronavírusról költött álhíreknek is megszülettek, születnek a maga mutációi. Éppen ezért akárcsak a vírusfertőzés, az álhírek ellen is nagy erőkkel védekezni kell. Különösen azok után, hogy a Tömegparanoia 2.0. szerzője szerint bármilyen tudatosak vagyunk is, nem tudjuk magunkat kivonni a konteók hatásai alól.

Az adásban többek között szóba került még, hogy:

Miért hatnak ránk elemi erővel az álhírek?

Mi fán terem az infodémia?

Az álhírek miért terjednek gyorsabban, mint maga a vírus, és általában miért virálisabbak az álhírek, mint a rendes hírek?

Melyek a leggyakoribb koronavírusról szóló álhírek és összeesküvés-elméletek?

A pandémia miért melegágya a dezinformációk és az álhírek elterjedésének?

Hogyan vehetjük fel a kesztyűt az álhírekkel, különösen a koronavírussal kapcsolatos álhírek ellen?

Illetve az álhírekben, dezinformációkban, összeesküvés-elméletekben való hit, iskolázottságtól függetlenül, miért teljesen normális Krekó Péter szerint?

