Alföldi Róbert: Mari! Én nagyon szeretem magát!

Törőcsik Mari halálhíre az egész országot megrázta: a legendás színésznő péntek reggelre hosszú betegség után, 85 éves korában hunyt el. A váratlan tragédiára egymás után jelennek meg a közösségi médiában a búcsúzó sorok: a művészek, a politikusok és a közéleti szereplők közül is nagyon sokan megemlékeztek a Nemzet Színészéről.

Bodrogi Gyula megrendülten nyilatkozott az Indexnek, Vidnyánszky Attila a Kossuth rádióban reagált a váratlan tragédiára, illetve Jordán Tamás is megszólalt a szomorú hír után.

Alföldi Róbert egy közös képpel búcsúzik Törőcsik Maritól, a fotóhoz írt üzenetet a váratlanul elhunyt színészlegendának címezve.

Mari! »Én nagyon szeretem magát!« És nem tudok most jobb mondatot, mint tudja, azt a mi mondatunkat. Amit akkor írtam, amikor anno majdnem meghalt. Nem lehetne, hogy most is elolvassa, és akkor felhív, hogy na de Igazgató uram! És nevetünk és nevetünk… De jó lenne! Maga sok csodára képes volt! Na, még ezt az egyet! Ölelem nagyon, és köszönöm a bizalmat! Nagyon köszönöm! Én nagyon szeretem magát!