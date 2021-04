Törőcsik Mari unokája egy hangfelvétellel búcsúzik

Ma hajnalban hosszú betegség után elhunyt Törőcsik Mari. A kétszeres Jászai Mari-díjas és háromszoros Kossuth-díjas színművészt, akinek munkáját a Nemzet Színésze-díjjal is elismerték, az egész ország gyászolja: sorra jelennek meg a búcsúzósorok a közösségi médiában – művészek, politikusok és a közéleti szereplők közül is nagyon sokan megemlékeztek róla. Bodrogi Gyula megrendülten nyilatkozott az Indexnek, Vidnyánszky Attila a Kossuth rádióban reagált a váratlan tragédiára, illetve Jordán Tamás és Alföldi Róbert is megszólalt a szomorú hír után.

A színész Járai Máté, akinek nagypapája a 2013-ban elhunyt filmrendező, Maár Gyula, fogadott nagymamája pedig Törőcsik Mari volt, az Instagram-oldalán búcsúzott a művésznőtől: egy hangfelvételt osztott meg, amit egy közös fotóhoz csatolt – a felvételen, amely a Szegény Dzsoni és Árnika című Lázár Ervin-mese alapján készült film egy részlete, a színésznő hangja hallható.

Járai felesége, Kíra is megemlékezett Törőcsik Mariról a közösségi oldalán, egy fotót megosztva Maár Gyuláról és a művésznőről. A képhez annyit írt:

Újra együtt vannak.