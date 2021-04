Jordán Tamás Törőcsik Mariról: Mosolygott, és csillogott a szeme

Jordán Tamás, Törőcsik Mari kollégája és barátja a múlt pénteken látogatta meg Törőcsik Marit a kórházban. Az Indexnek így foglalta össze találkozásukat:

Nem búcsúztunk el. Nyilván nem volt már jól, nem tartottam kizártnak, hogy bekövetkezik, ami bekövetkezett, de arra is volt remény, hogy még jut neki egy kicsivel több idő. Szerintem ő maga régóta befejezettnek tekintette az életét. Amikor néhány éve kimondta, hogy többet nem lép színpadra, abban az is benne volt, hogy most már teljesen kerek az élete, megtörtént vele, ami megtörténhetett.