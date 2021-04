Budapesten nyit éttermet az Oscar-gálák sztárséfje

Nem akárki nyit éttermet Budapesten. Az Oscar-gálák Michelin-csillagos sztárséfje, Wolfgang Puck ugyanis stratégiai megállapodást kötött a nyár elején megnyíló Matild Palotával, így a belvárosi hotel teljes gasztronómiáját a világhírű mesterszakács irányítja. A szállodaépületben nemcsak fine dining étterem lesz, hanem kávéház és egy sky bár is – közölte az MTI.

A Váci utca 36. szám alatt nyíló étterem a Spago by Wolfgang nevet viseli, amely modern dizájnnal és a Duna utcára nyíló terasszal várja majd a vendégeket. Wolfgang Puck célja, hogy új gasztrokultúrát teremtsen a fővárosban úgy, hogy ötvözi a kaliforniai konyhaművészetet a tehetséges magyar séfek tudásával, magyar hagyományokkal és helyi alapanyagokkal.

Az Index úgy tudja, már ki is választották a legjobb szakácsokat. A konyhai munka egy harminc fős csapattal indul, ami őszre elvileg több mint a duplájára, akár 70 főre is bővülhet. A szakácsok kiválasztásában információnk szerint Vomberg Frigyes is közreműködött, aki Széll Tamást készítette fel a Bocuse d'Or híres francia szakács versenyre.

Wolfgang Puck 24 évesen költözött az Egyesült Államokba, ahol 1982-ben a hollywoodi Sunset Boulwardon nyitotta meg első éttermét Spago néven. A kaliforniai konyhájáról nevezetes étterem számos elismerésben részesült: megkapta az AAA Négy Gyémánt Díjat és két Michelin-csillagot is elnyert. Három évtizede az Oscar-gálákon ő készíti az ételeket. Világszerte összesen 79 étterme van.