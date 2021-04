Magyar színdarabot olvasnak fel New Yorkban

Az Országos Színházi Intézet igazgatóhelyettese, dr. Szabó Attila ajánlotta a New York-i fesztivál figyelmébe Réczei Tamás Gettó szerelem című színdarabját, és a szervezők beválogatták az idei programba.

A színmű még évekkel ezelőtt készült a magyarországi Nyári Zsidó Fesztivál felkérésére, és valós eseménysorra, egy család történetére épül: Auschwitzban egy zsidó kisfiú úgy menti meg egy ténfergő cigány kislány életét, hogy behúzza magával egy pöcegödörbe. Furcsa, sorsszerű találkozásukból később házasság lesz. Lányuk születik, aki felnőttként elszökik otthonról, prostituálódik, elkallódik, a cigány asszony pedig, aki zsidóként éli mindennapjait a Kádár-rendszerben, magához veszi az unokáját.

A színjáték fontos kérdéseket feszeget: cigány–zsidó együttélés, zsidóság és kommunizmus, asszimiláció és önhazugság, kényszer és önkéntesség.

A színdarabot Lisa Arrindell színésznő rendezi, a karaktereket pedig Kathryn Grody, Rebecca Gever és Jane Arnfield szólaltatja meg.

Réczei Tamás az Index kérdésre azt mondta, hogy nagyon szeretné, ha a Gettó szerelemből televíziós film is készülhetne. Ehhez még különösebben nagy költségvetésű produkcióra sincs szükség, hiszen a mű háromszereplős. Azt egyelőre nem tudja, hogy a New York-i felolvasást követően mi lesz a Getto love sorsa, de tudomása szerint a Londoni Magyar Kulturális Intézet és személyesen Vincze Máté igazgató sokat tesz azért, hogy a produkciónak Angliában is híre menjen.

A Getto love először kötetben 2015-ben Székelyudvarhelyen jelent meg. Első felolvasását 2017-ben Miskolcon, a Nemzeti Színházban tartották.