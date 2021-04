Utcát neveznek el Törőcsik Mariról, szobrot is kap a néhai színésznő

Méltó emléket akar állítani a Vas megyei Velem község az egykori lakójának, Törőcsik Mariinak. A Ripost írja, hogy Bakos László polgármester közlése szerint a 85 éves korában elhunyt színésznő szobrot kap, sőt, utcát is elneveznek róla Velemben.

Mindenképp szeretnénk méltó emléket állítani neki Velemen. Szobor is készül róla, valamint egy utcát is elnevezünk Mariról. Én azért Marizom, mert tegező viszonyban voltunk. Négy éve költöztem Velembe, 2019-ben lettem polgármester, már akkor novemberben felköszöntöttem a 81. születésnapján. Tavaly, amikor 85 éves lett, a vírushelyzet miatt nem akartam bemenni hozzá, de ő személyesen felhívott és ezt mondta: mi az, hogy nem jössz be?