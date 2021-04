A nőgyűlölet kiapadhatatlan pénzforrás

A címként szolgáló mondat a YouTube videómegosztón elérhető négyrészes dokumentumsorozatban hangzik el. A címe: Diszfória. Mint égő házból: Menekülés a női létből (Dysphoric: Fleeing Womanhood Like a House on Fire). Alkotója egy indiai feminista rendezőnő. A vakmerő kijelentés rányomja a bélyegét az egész szériára. A nemi identitás, a férfiak és nők közötti, sokszor áthidalhatatlannak tűnő szakadék, valamint a radikális feminizmus kérdése azonban nemcsak Indiában, de hazánkban is tabutéma.