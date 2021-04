Algériai frontvonalak, burundi polgárháború és Nyugat-Afrika legnagyobb börtöne

A Frankofón Filmnapok idén is elhozza a francia nyelvű filmek legjavát a magyar nézőknek, akiket ezúttal nem a mozitermekbe, hanem a képernyők elé várnak.

Magyarországon először mutatják be a cannes-i és velencei fesztiváldíjas alkotásokat, de közönségfilmeket és gyerekeknek szóló műveket is felvonultat az idei filmes mustra. A magyarországi frankofón nagykövetségek részvételével létrejött 11. Frankofón Filmnapok online kiadása bővelkedik olyan nevekben, amelyekre minden moziba járó felkapja a fejét: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu és Catherine Frot is látható lesz a Francia Intézet által szervezett programban.

A filmnapok április 22. és május 2. között megnézhető válogatásában a magyar felirattal is elérhető nyolc játékfilmen kívül az Uránia Nemzeti Filmszínházzal közös szervezésű kísérőprogramokon is részt vehetnek a filmrajongók.