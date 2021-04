Oscar-gála: Tilla már haverkodik Ramónával

Április 25-én 23:45-kor kezdődik a Moziverzum csatornáján az Oscar-gálához kapcsolódó műsor, amelynek ezúttal Till Attila és Lékai-Kiss Ramóna lesz a házigazdája. A két tévésnek ez lesz az első közös munkája, amit Tilla már nagyon izgatottan vár: meg is osztott egy közös képet az új társával az Instagram-oldalán.

"Eddig Ördög Nóra vezette a közvetítést, de egyéb elfoglaltságai miatt most Ramónát láthatják a nézők. Igazából én őt annyira még nem ismerem. Lesznek később közös munkáink, amelyeknek már zajlanak az előkészületei, de egyelőre haverkodunk. Nagyon helyes lánynak tartom, szerintem egyikünk sem problémás ember, biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi gond" – mondta Tilla, akit telefonon értünk utol.

Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire értünk a filmekhez, de mi itt inkább csak közvetítők vagyunk. Lesznek velünk szakértők, akik majd feltárják az összefüggéseket

– tette hozzá a műsorvezető, aki a tévés munkái mellett rendezőként már nem egyszer bizonyított.

Mivel jómagam is készítettem filmet, erős a vonzódásom a témához, de nem akarom túltolni magam, hiszen nem ez a feladatom.

Tilla azt is hangsúlyozta, hogy a járvány miatt az idei egy nagyon speciális év lesz - ilyen gála még nem volt azelőtt. Még az is kérdéses, hogy vajon Amerikában mi a protokoll például a maszkviselésre vonatkozóan. De ami miatt számára igazán izgalmas ez a feladat, hogy magyar vonatkozása is van az eseménynek, hiszen Mundruczó Kornél Piece of Women című filmjének női főszereplője, Vanessa Kirby is a jelöltek közt szerepel.

"Kornélt személyesen is ismerem. Az utóbbi időben nagyot lendült a karrierje, ha nyernek, akkor még feljebb léphet."

A TV2 közleménye szerint az Oscar-gálához kapcsolódó műsorban a stúdióba várják többek közt a Kossuth-díjjal és Nemzet Művésze-díjjal kitüntetett Rofusz Ferenc filmrendezőt, aki 40 évvel ezelőtt nyerte el az első magyar Oscar-díjat. Érkezik Muhi András Balázs Béla-díjas filmproducer-filmrendező, akinek a nevéhez fűződik sok más kiváló alkotás mellett a korábban Oscar*-díjra jelölt Testről és Lélekről is. Zányi Tamás Balázs Béla-díjas hangmérnök is a vendégek között lesz, illetve Tóth Barnabás rendező, forgatókönyv író.

A ceremónia hazai szakértői Dudás Viktor és Szöllőskei Gábor lesznek, a gála magyar hangjaiként pedig Dudás Viktort és Wodala Márkot hallhatják a nézők.