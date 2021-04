„Szavak nélkül” címmel jelent meg Majka és Curtis új nótája, amelyről Majoros Péter a premier napján mesélt az Indexnek. A rapper elmondta, a dalt a járványhelyzet ihlette, s bár a hangulata elég depresszív, a mondanivalója magában hordozza a reményt, hogy létezik kiút a kilátástalan helyzetekből is. A fekete-fehér kisfilmben Majka és Curtis mellett Veres Mónikát láthatja a közönség, aki akkor csatlakozott a produkcióhoz, amikor kiderült, hogy Kollányi Zsuzsi ismét gyermeket vár.

Majoros az ország egyik vezető influencereként alighogy közzétette a videót, elképesztő gyorsasággal kezdett felfutni a számláló: a kisfilm mostanra több mint 700 ezer megtekintésnél jár, a kommentszekcióban pedig már több százan megírták a véleményüket.

Azért is figyelemre méltó ez a nagyszámú nézettség, mert a „Szavak nélkül” az első hivatalos Majka–Curtis-szám, amely a rapper saját, 2020 márciusában indított YouTube-csatornáján debütált. Tavaly júliusban még a Magneoton oldalán tették közzé „A csúcson túl” című dal klipjét, ami az 587 ezer feliratkozóval rendelkező felületen azóta több mint 12 milliós lejátszást produkált. Majka YouTube-csatornájának ehhez képest a cikk írásának pillanatában durván 58 ezer követője van, ám úgy tűnik, így is gyorsan megugorja majd a kisfilm a milliós megtekintést. A videómegosztón történt csatornaváltásnak feltehetően az az oka, hogy Majorosék úgy döntöttek, saját kézbe veszik a zeneértékesítést, és eljöttek a Magneotontól. A rapper erről akkor beszélt, amikor szóba került, hogy az új dal után számíthat-e tőlük lemezre a közönség.

2012 óta nagyon sok dalt adtunk ki, de albumokat nem csinálunk. Minek? Kinek? Húsz év után most a Magneotontól is eljöttünk, mert a jövőben önállóan szeretnénk foglalkozni a zeneértékesítéssel. Lemezt nem akarunk, szerintem 990 forintos árral egyébként egy hét alatt meglenne az arany- vagy a platinastátusz, de én azt gondolom, ez a fajta iparág megszűnt, illetve kimenőben van, mint az analóg telefon. Ezzel az erővel videotékát is nyithatnék