Meghalt a Total Eclipse of the Heart szerzője, Jim Steinman

Meghalt Jim Steinman, aki dalszerzőként és producerként olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Meat Loaf, Celine Dion vagy Bonnie Tyler – közölte a TMZ.

A 73 éves producert hétfőn érte a halál Connecticut államban, ridgefieldi otthonához közel. Egy ideje veseelégtelenségben szenvedett, halálát is ez okozta – közölte a testvére.

Steinman talán legismertebb dalszerzői munkája Meat Loaf Bat Out of Hell című lemeze, mely minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott albuma.

A producer Bonnie Tyler albumain is közreműködött. Ő írta az énekesnő leghíresebb slágerét, a Total Eclipse of the Heart-ot is.

Steinman a fentieken kívül dolgozott többek között a Def Lepparddal, Barbra Streisanddal és a The Sisters of Mercyvel. 1983-ban három teljes hétig az ő két szerzeménye foglalta el a Billboard lista első két helyét.

Igazi zseni volt, bámulatos producer és dalszerző. Életem egyik legnagyobb kiváltsága, hogy lehetőségem volt együtt dolgozni vele

– búcsúzott tőle Facebook posztjában Celine Dion.