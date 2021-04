Soltész Rezső összehozta magyarul a Brian élete záródalát

A Brian élete című Monty Python-film záródalát, az Always look on the Bright Side of Life című szerzeményt dolgozta fel Soltész Rezső a Facebookra nemrég felkerült klipjében, Nézd az élet jó oldalát címen. Eric Idle szerzeményének szövegét is Soltész Dezső magyarította.

A dal azért készült,

hogy jókedvre derítsen mindenkit, akinek az élete során – de különösen a pandémia alatt – oka lehet a szomorúságra.

Jól elbántak veled, szétesett az életed más miatt káromkodsz piszkosul... Ha rágod magad belül, hagyd ezt, inkább fütyülj az segít kimászni a bajokból – és Nézd az élet jó oldalát Nézd az élet jó oldalát A film gyorsan pereg de soha ne feledd hogy van mosoly meg ének és a tánc... Ha nyakig a lében ülsz, hát miért nem menekülsz, csak csücsöríts a száddal és fütyülj Nézd az élet jó oldalát Nézd az élet jó oldalát Az élet néha fáj a végszó a halál hol meghajolsz a közönség előtt Feledd a bűnöket nevess amig lehet és örülj, hogy a helyén a fejed... Nézd az élet jó oldalát Addig míg nem várnak rád - odaát Az élet csak egy vicc, elmúlik mind a sicc Most röhögünk, de ez az igazság... Az egész csak egy show, de szórakoztató Ha nevetsz majd a végén – az a jó

– mondja a dalszöveg.

A dalban számos magyar híresség, köztük Till Attila, Gryllus Dorka, Simon Kornél, Lakatos Márk, Jordán Adél, Gáspár Laci, Joshi Bharat, Pindroch Csaba, Oroszlán Szonja, Ganxsta Zolee, Csuja Imre, Csonka András, Szabó Győző, Nagy Ervin és Hajdú Steve is énekel.

A Hungaroton egyébként a napokban tett közzé válogatást a YouTube-csatornáján Soltész Rezső legismertebb slágereiből. A Szóljon hangosan az ének című playlisten megtalálható a címadó nóta mellett a Római vakáció, az Annabella, az Oh nem, nem, a Dolce vita, a Gondolsz-e majd rám és a Csenget a postás mellett a Házibuli című film betétdalának magyar változata is.