Megérkezett Budapestre Jamie Lee Curtis

Egyre több világsztár érkezik a fővárosba az itt készülő filmek miatt. Ethan Hawke és Oscar Isaac után most Jamie Lee Curtis is Budapestről jelentkezett.

Két filmet is forgatnak jelenleg Budapesten. Ahogy korábban az Index is megírta, itt készülnek a Moon Knight című Marvel-produkció felvételei, amelyben Oscar Isaac és Ethan Hawke is szerepel, de a Borderlands videójáték-sorozat filmadaptációjának munkálataihoz is hozzáláttak már. Utóbbiról a film legfiatalabb szereplője, a 13 éves Ariana Greenblatt osztott meg elsőként egy képet még április elején a Twitter-oldalán.

Most újabb Borderlands-szereplő jelentkezett be Budapestről: Jamie Lee Curtis vasárnap egy magyar zászlót ábrázoló fotóval tudatta, hogy a fővárosban van, megemlítve, hogy mennyire büszke a magyar felmenőire – a színésznő apai nagyszülei ugyanis magyarországi zsidó emigránsok voltak. Később a Cipők a Duna-parton emlékműről is megosztott néhány képet, a legfrissebb bejegyzésével pedig azt is elárulta, hol szállhatott meg.

A kedd délelőtt közzétett fotót, amely az éjszakai órákban készült, feltehetőleg a Széchenyi István térnél, az egyik rakparti hotelből lőhette a kétszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznő.

Jamie Lee Curtisen kívül egyébként Cate Blanchett, Kevin Hart és Edgar Ramirez is szerepel a Borderlands című alkotásban.