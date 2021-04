Kevin Hart is Budapesten van

Javában zajlik a Borderlands forgatása: már Kevin Hart is megérkezett Magyarországra. A színész a holland óriással, Olivier Richtersszel fotózkodott egy budapesti edzőteremben, majd egy olyan képet villantott, amelyen többek közt a fővárosunkban tartózkodó Jamie Lee Curtis és Ariana Greenblatt társaságában látható. Az utóbbi fotón – amelyen ugyan nincs helymegjelölés – Cate Blanchett is szerepel.

Hiába a járvány, világsztároktól hemzseg Budapest. Ahogy korábban az Index is megírta, két filmet is forgatnak a fővárosban: itt készülnek a Moon Knight című Marvel-produkció felvételei, amiben Oscar Isaac és Ethan Hawke is szerepel, de a Borderlands videójáték-sorozat filmadaptációjának munkálataihoz is hozzáláttak már. Utóbbiról az alkotás legfiatalabb szereplője, a 13 éves Ariana Greenblatt osztott meg elsőként egy képet a Twitter-oldalán, az Instagramjáról pedig az is kiderül, hogy március 16-án érkezett Magyarországra. A fiatal színésznőhöz azóta Jamie Lee Curtis is csatlakozott, aki a magyar felmenői miatt különösen örül, hogy Budapesten forgathat.

Azt már hónapok óta tudni lehet, hogy az említetteken kívül többek közt Cate Blanchett, Kevin Hart és Edgar Ramirez is szerepel a Borderlands című filmben. Úgy tűnik, mostanra szinte mindenki meg is érkezett, Kevin Hart ugyanis egy olyan fotót posztolt a közösségi oldalán, amelyen Cate Blanchett, Florian Munteanu és a rendező Eli Roth mellett a jelenleg biztos, hogy Budapesten tartózkodó Ariana Greenblatt és Jamie Lee Curtis társaságában látható. A színész a bejegyzésében annyit írt: „Végre együtt a Borderlands-banda... gyerünk!”

Bár Kevin Hart nem jelölt meg helyszínt a fotóján, volt, aki már egy nappal előbb lebuktatta. Mégpedig nem más, mint Olivier Richters, aki szintén feltűnik majd a készülő alkotásban. A holland óriásként ismert, 218 centiméteres testépítő-színész már egy csomó képet megosztott az Instagram-oldalán, és persze van köztük egy olyan is, amelyen Kevin Hart mellett magasodik, a megjelölés szerint egy budapesti konditeremben. A bejegyzésében azt írta, izgatottan várja, hogy együtt forgassanak. Az elmúlt két hétben már megkezdték a munka előkészületeit, és elképesztően jónak tartja a csapatot. Azt is elárulta, hogy 2013-ban végigtolta a Borderlands 2 videójátékot, így biztos benne, hogy a rendező, Eli Roth nagyon boldoggá teszi majd a gamereket a filmmel.

A holland óriás egyébként láthatóan nagyon örül, hogy Magyarországon lehet. Április 13-án szállt le Budapesten, és meglepve tapasztalta, hogy a reptéren már várják.

Az első igazi magyar rajongóim

– írta ahhoz a képhez, amit landolás után, a reptér főcsarnokában készített azzal a két hölggyel, akik autogramért siettek hozzá. Azt is megjegyezte, hogy gyakran szeretnének fotózkodni vele az emberek, ami szerinte teljesen rendben van, hiszen őt boldoggá teszi, ha mások arcára mosolyt csalhat. Később egyébként Jamie Lee Curtisszel is lőtt egy közös képet, ám a legmeghatóbb az a fotó, amely a Szabadság hídon készült egy kislány társaságában.

Ez a fiatal hölgy megolvasztotta a szívem. Egy budapesti fotózás közben odaszaladt hozzám, és egyenesen a szemeimbe nézett.

