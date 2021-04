Néhány színház már májusban újranyitna

Az Orlai Produkció a nyári szabadtéri színpadokra koncentrál

Az Orlai Produkció úgy döntött, a jelenlegi járványhelyzetben májusban zárva marad. – Nagyon várjuk már a találkozást, de felelősséggel tartozunk a közönségért, a művészeinkért és a háttérben dolgozókért. Amíg nem tudjuk a teljes biztonságot garantálni, nem kockáztatjuk a nyitást – mondta el az Indexnek Orlai Tibor színházvezető, hozzátéve, reménykedve néznek a nyár elé, jelen lesznek ugyanis az összes nagyobb szabadtéri színpadon, az ország minden szegletébe elviszik a közönségkedvenc produkciókat és az új bemutatókat is.

A Katona szerint kérdéses a nézők színházba járási hajlandósága

A budapesti Katona József Színház már korábban összeállított egy tervet, miszerint májusra a Lear király próbáit, bemutatóját pedig május végére tervezte. Jelenleg ezt a tervet gondolják újra a szabályozás részleteinek és a fenntartó álláspontjának tükrében. A teátrum szerint az intézmények kiemelt felelőssége a biztonságos színházlátogatás megteremtése, erre pedig megfelelő felkészülési időt kell hagyni, miközben egyelőre a nézők színházba járási hajlandósága is kérdéses.

Az Örkény nem játszik májusban

Az Örkény Színház arról tájékoztatta az Indexet, hogy mivel a nyitás lehetősége egybeesik a kőszínházi évad végével, annyi mondható ki bizonyosan, hogy az Örkény május folyamán nem tervez nyitni, tehát kizárólag streamen játszik.

A Centrál leghamarabb június végén nyit

Addig tart ugyanis, míg az összes dolgozó megszerzi a védettséget. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója az Indexnek elmondta, a június vége lehet, hogy július eleje lesz. Másfelől a jelenlegi beoltottak fele főként nyugdíjas, és a Centrál Színház közönségét elsősorban nem a nyugdíjasok adják. A színház a Keszthelyi Nyári Játékokon szeretne tíz előadást játszani, ám ha ez nem jön össze, akkor a Révay utcában fogják játszani a Házassági leckék 2. című előadást.

Nyári szünet ily módon az idén nem lesz, visszatérünk tehát az 1930-as évekhez, hiszen a színházi évadok közti nyári szünet a szocialista éra gyakorlatától létezik.

Puskás azt is elmondta, mivel a színház alapvetően magánszínház a hasonló méretű színházak állami támogatásának egynegyedével, így ezt az évet gyakorlatilag elbukták, óriási veszteséget termeltek. (Egy normál évben 800-900 millió forintnyi jegybevételből gazdálkodnak.) A társulati tagoknak a tartalékaikból tudtak lényegesen csökkentett, mintegy ötvenszázalékos fizetést adni, de a legtöbb művész más úton is próbálkozott a megélhetéssel, olyan is akadt köztük, aki étteremben kényszerült dolgozni. Új darabot nem próbálnak, a Házassági leckék 2 mellett A nevem Mary Page Marlowe-ra és a Legénylakás című zenés darabra fókuszálnak, mert ezeket kevéssel a bemutató után elsodorta a pandémia. Ha úgy adódik, augusztusban is játszani fognak. Puskás szerint a kezdetben jó menekvési lehetőségnek látszó streaming iránti lelkesedés mostanra kifulladni látszik, egyrészt mert az egész napos home office és az online térben történő munka, oktatás és kommunikáció után este az emberek már nem a virtuális térben vágynak szórakozni, másrészt a valós színházi élmény nem említhető egy napon az e-színházzal.

A debreceni Csokonai Színház egy járványhelyzetre reflektáló darabbal nyit

A Csokonai Színház a 2020 augusztusában bemutatott, járványhelyzetre reflektáló vitrinszínházi Hamlet-előadással szeretne nyitni májusban, melyet a Highlights of Hungary jelöltjei közé válogatott – tájékoztatta az Indexet a teátrum. Az előadás állandó helyszíne a Nagyerdei Stadion, amelynek üvegfalain keresztül, fejhallgatók segítségével követhetik figyelemmel a nézők a Shakespeare-darab adaptációját.

A Pécsi Nemzeti Színház már áprilisban erkélykoncertet ad

Míg számos általunk megkérdezett színház egyelőre a helyzetet értelmezi vírusügyileg és jogilag, ügyes áthidaló megoldást talált ki a Pécsi Nemzeti Színház. Ők már a korlátozások enyhítésének első hetén kamatoztatják az eddig végzett műhelymunkát. Az elmúlt hónapokban Gulyás Dénes operaénekes, a Pécsi Nemzeti Színház operaigazgatója koordinálása alatt készült a társulat az Erkélykoncertek sorozatra, melynek műsora egyedi válogatás a színház elmúlt tíz évének operett-, opera- és musicalrepertoárjából. A koncertsorozat április 30-án, pénteken este hétkor debütál, és minden héten várható egy-egy félórás műsor a Színház Téren változatos zenei felhozatallal.

A Játékszín a szabadtéri színpadokra megy, de nyári szünet se lesz

Idén a szabadtéri színpadok a szokottnál is nagyobb érdeklődést mutattak a Játékszín produkciói iránt, így nyárra szép számmal foglaltak le tájelőadást. Ezek előkészítésére felújítópróbák szerepeltek a májusi tervezetben, ebben nem lesz változás – osztotta meg az Indexszel a Játékszín vezetősége, amely, ha lehet, május végén megkezdi az elmaradt előadások pótlását is. Amennyiben a tájelőadások közötti szabad estéken logisztikailag megoldható, a pótelőadásokat folyamatosan játszanák a Teréz körúti színpadon is, így nyári évadszünet a Játékszínben sem lesz 2021-ben. A nyitás ennyi kihagyás után természetesen csak felújítópróbák után lehetséges, a beltéri játszás pedig a szabadtéri előadások menetrendjével összhangban indulhat el. A nézők színházlátogatási hajlandóságát a körúti magánteátrum a közösségi oldaluk kommentjei alapján biztatónak látja, de nyilván csak a gyakorlat fogja megmutatni, mit hoz beltéri játszás tekintetében az idei nyár.

A Szegedi Kortárs Balett a kőszínházaktól függ

Az önálló társulatként működő, de épülettel nem rendelkező Szegedi Kortárs Balett újrakezdése attól függ, mikor nyit két állandó játszóhelye, a Szegedi Nemzeti Színház és a Nemzeti Táncszínház. Az együttes a Juronics Tamás koreografálta Concertóval, és egy holland koreográfusnő, a rendkívül eredeti világú Nanine Linning előadásával, a The black paintings/blue-val készül az újranyitásra.

K ecskeméten a Légy jó mindhaláliggal és légsterilizáló készülékkel nyitnak

A Kecskeméti Katona József Színház a 2020/21-es évadra meghirdetett és elkészült előadásait fogja sorban pótolni, hogy azok a nézők, akik korábban megváltották bérleteiket, megtekinthessék az összes előadást. Cseke Péter, a színház igazgatója az Indexnek elmondta, a novemberi bezárásokat követően is folyamatosan dolgozott a társulat az évadterv szerint, az újranyitást pedig május 25-én a Légy jó mindhalálig című musicallel tervezik a légsterilizáló készülékekkel ellátott színházban.

A Baltazár Színház a szociális otthonok megnyitására vár

A Baltazár Színházban éppen egy új bemutató készül. Varga Klári, a debreceni Csokonai Színház és a Baltazár Színház művésze készít monodrámát Árpád-házi Szent Margit életéről. Az előadás címe Oldás-Áldás lesz, bemutatóját pedig június 11-én láthatja majd a közönség. Emellett a színház nagyon szeretné elkezdeni új előadásuk, Vörös István A világot tartó oszlopok című darabjának próbafolyamatát is, amelyben az egész társulat szerepel. Ahhoz viszont, hogy ez a próbafolyamat elindulhasson, az kell, hogy újra kinyissák a szociális otthonokat is, hiszen a színészek egy része ilyen otthonokban él. A színház nagyon reméli, hogy ez hamarosan megtörténik, hiszen az egész társulat nagyon várja, hogy újra munkába állhasson.

A Pinceszínház május végén indul újra

A Pinceszínház Tasnádi István Hölgyek öröme című darabjának bemutatójával tervez újranyitni május legvégén, az előadásnak jelenleg zajlanak a próbái. Június közepén a színház a Kőszegi Nyári Játékokon szerepel a januárban elkészült, de élő közönség elé még nem került produkcióval, a Maggi és Lillemor – Mamu alatt izzik a parázs című vígjátékkal. A produkció tévéfelvételét a tavasz folyamán online előadásként kétszer már megtekinthették a nézők, de személyesen csak most találkozhatnak először a színészek és a közönség. Mivel a nyitás a szezon legvégére esik, a színház a fél éve, egy éve nem játszott repertoár előadásait már nem készül felújítani.

(Borítókép: Jelenet a Legénylakás című zenés vígjáték próbáján a fővárosi Centrál Színházban 2019. december 19-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)