Fantasztikus filmdömping a hétvégén

2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első magyar film, A táncz. Idén a Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a televíziók és a streaming szolgáltók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően 100-nál is több kiváló magyar filmet mutatnak be a tévében és online.

A táncz

Az első tudatosan rendezett, játékfilmes elemeket is tartalmazó magyar filmalkotás nem önálló műként jött létre, hanem 1901-ben az Uránia Tudományos Színház egyik ismeretterjesztő előadásának mozgóképes illusztrációja volt.



Az 1899-ben alakult Uránia előadásait kezdetben vetített diaképekkel, majd külföldről vásárolt mozgóképekkel szemléltették. 1901-ben Pekár Gyula író elhatározta, hogy a tánc történetét az ókortól a 20. századig bemutató előadását saját felvételekkel illusztrálja, ezért mozgóképeket rendelt az Uránia fényképészétől és technikusától, Zsitkovszky Bélától, aki nagy ambícióval és hozzáértéssel kezdett a munkához.



Egy vetítőgépet kamerává alakított át, azzal készítette az első felvételeket az Uránia épületének tetőteraszán. Szereplői a kor kiemelkedő színészei, többek között Blaha Lujza, Márkus Emília, Hegedűs Gyula és az Operaház balerinái voltak. Huszonnégy 1-2 perces ún. „kinematogrammot” készített, a szalagok laborálása közben egy villanykörte azonban szétrobbant, lángba borítva ezzel az Uránia laboratóriumát és megsemmisítve minden addig elkészült munkát, a bemutató előtt alig egy hónappal. A filmekben, valamint a labor- és filmtechnikai eszközökben jelentős, mintegy 40 000 korona kár keletkezett.



Az Uránia vezetősége ekkor felhívást intézett közönségéhez, hogy ne hagyják veszendőbe az első magyar film ügyét. A közadakozásnak és a közreműködők áldozatkészségének köszönhetően sikerült újra elkészíteni a felvételeket, és az előadást a tervezett időpontban, 1901. április 30-án megtarthatták. A táncokat Cesare Smeraldi, az operaház balettmestere tanította be. Az előadás zenéjét Kern Aurél állította össze, a színház zenekarát Neszmélyi Izsó karnagy vezényelte. A Pekár személyes felolvasásával együtt körülbelül két órás előadás az Urániában 136 alkalommal került színre, majd vidékre és külföldre is eljutott. Az első magyar mozgóképek azonban úgy tűnik mégis örökre elvesztek, csak a film állófotói, néhány plakát és Pekár Gyula könyv alakban is megjelent előadása maradt fenn. Ez utóbbiból származó idézetekkel próbáljuk meg feleleveníteni az 1901-es előadást.

Fotó: Wikipedia Eredeti fotogram A táncz című fekete-fehér magyar némafilmből

A premieren azonban két felvétel nem szerepelt: Blaha Lujza tánca, aminek április végére tervezett újrafelvételét a rossz idő miatt el kellett halasztani, valamint Fedák Sári japán tánca. Mindkét jelenetet májusban forgatták újra, s csak akkor illesztették a filmbe.



A Pekár személyes felolvasásával együtt körülbelül két órás előadás az Urániában 136 alkalommal került színre, majd vidékre és külföldre, így Párizsba is eljutott. Az első magyar mozgóképek azonban elvesztek, ez ideig egyetlen kópia sem került elő, így tartalma csak a film állófotói, néhány plakát és Pekár Gyula könyv alakban is megjelent előadása alapján rekonstruálható.

Az első magyar film különleges történetéhez az is hozzátartozik, hogy az Uránia vezetősége állófotóst is rendelt a forgatásra, aki elkészítette a maga külön képeit. Ezekből közölt felvételeket a korabeli sajtó, és készítettek reklám és kereskedelmi célból képeslapokat. E képek egyikén a standfotós még a képkockába belógó szerzőt, Pekár Gyulát is megörökítette a szatirikus csárdás-képen. Ma e felvételek alapján, valamint Pekár szövegkönyvéből és a korabeli plakátokból tudják összerakni a szakemberek az elveszett filmet.

120 évvel később



Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos több interjújában is beszélt 120. évforduló apropóján arról, hogy legfontosabb céljuk a Magyar Film Napjával felhívni a figyelmet a páratlan magyar filmtörténetre. A Nemzeti Filmintézet honlapján Káel Csabát idézve azt írták:

az évforduló remek lehetőség arra, hogy széles körben népszerűsítsék a hazai alkotócsapatok munkáit, közös történeteinket, nevettetőinket és hőseinket. Őszintén köszönöm a televízióknak és streaming szolgáltatóknak, hogy közreműködésükkel a magyar film mellé állnak és lehetővé teszik, hogy a járvány alatt, amikor a közös mozizásra még nincs lehetőség, minél többen élvezhessük a hazai alkotásokat. Az idén 120 éves magyar film rólunk szól, nekünk szól és mindig tartogat meglepetéseket – van mit nézni!





Április 30-án a Nemzeti Filmintézet a hagyományokhoz híven megünnepli a Magyar Film Napját. E jeles nap a 120. évfordulója a magyar filmtörténet legizgalmasabb, legszebb alkotásaiból válogatnak a hazai televíziós csatornák, így az RTL, a TV2, a közszolgálati televízió csatornái, az ATV, a HírTV és az HBO. Magyar filmekkel ünnepel a Netflix, az HBO GO és a Cinego is.

A FILMIO-n 15 felújított klasszikus lesz ingyenesen nézhető.

Hol és mit nézhetünk?

A részletes programot már közzétette a Nemzeti Filmintézet, ebből válogattunk.



Az RTL május 1-jén a BRAZILOK című filmet tűzi műsorra, este pedig a négy Magyar Filmdíjjal kitüntetett ROSSZ VERSEK televíziós premierje lesz. Az RTL Most-on a Film+ Pop-up is folyamatosan vetítenek magyar alkotásokat.

A TV2-ön a hétvége minden estéjén lesznek magyar filmek: a Kovács Lajos, Kulka János, Scherer Péter főszereplésével készült akció-vígjáték, az ARGO 2, Koltai Róbert szívmelengető vígjátéka, a SOSE HALUNK MEG, a PAPPA PIA és Bacsó Péter maró szatírája, A TANÚ.









A Moziverzum csatornán látható lesz a világhírű magyar mentőkutya ihlette családi film, a MANCS, a Kovács Patrícia és Fenyő Iván főszereplésével készült 9 ÉS ½ RANDI és A PÁL UTCAI FIÚK filmváltozata, mely az első magyar Oscar-díj jelölt volt, továbbá Jankovics Marcell nagyszabású JÁNOS VITÉZ feldolgozása.

A Duna Televízió szinte egész nap magyar filmeket vetít, köztük a magyar filmtörténet klasszikusát, a MESEAUTÓ-t és premierként Mészáros Márta legutóbbi rendezését, az AURORA BOREALIS-t.



Az M5-ön látható lesz a Törőcsik Mari és Darvas Iván főszereplésével készült csodálatos Makk Károly-film, a SZERELEM, illetve az Oscar-díjas SAUL FIA, valamint válogatás a magyar animáció gyöngyszemeiből.



A Duna World-ön újra lehet nézni az Oscar-díjas MEPHISTO-t és minden idők egyik legnézettebb magyar filmjét, a MÁGNÁS MISKÁ-t.



Az M2 Petőfi TV-n jön mindenki kedvence a MACSKAFOGÓ. Az M2 gyerekcsatornán többek között MEKK ELEK, FRAKK, SÜSÜ, a MÉZGA CSALÁD, a KUFLIK és BOGYÓ ÉS BABÓCA szórakoztatják a kicsiket.





Az ATV-n Koltai Róbert vígjátéka,a CSOCSÓ, AVAGY ÉLJEN MÁJUS ELSEJE! lesz látható.

A HírTV A TIZEDES MEG A TÖBBIEK-et vetíti.

Az HBO is ünnepi magyar filmkínálattal készül, műsorra tűzi a közelmúlt legsikeresebb fekete komédiáját, a DRAKULICS ELVTÁRS-ot és a SEVELED című közönségkedvenc rom-komot.

A Cinemax Magyar Film Estet tart az APRÓ MESÉK-kel, a VALAN-nal és a FOMO-val és 2020 legnézettebb magyar vígjátéka, a PESTI BALHÉ tévés premierjével.

Az HBO GO dedikált, Magyar Film Napja válogatást tesz elérhetővé, a Cinego streaming szolgáltató a közelmúlt legnagyobb magyar fesztiválsikereit gyűjti össze az ünnepnapra.



A Netflix több mint 40 magyar alkotással ünnepel, köztük a VALAMI AMERIKA mindhárom részével.

A FILMIO, amely a Nemzeti Filmintézet által indított streaming szolgáltató egész hétvégén 15 felújított, felejthetetlen magyar filmklasszikust vetít. Az ünnepi kínálatban van többek között a HYPPOLIT, A LAKÁJ, a SZINDBÁD, a SZEGÉNYLEGÉNYEK, a BIZALOM, a SAUL FIA és az 1984-es Los-Angeles-i animációs olimpián minden idők legjobb 50 alkotása közé választott FEHÉRLÓFIA.

(Borítókép: Jelenet a Drakulics elvtárs (2019) című filmből. Fotó: PORT.hu)