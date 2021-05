Ismét Budapestre jön a világhírű kelta punkzenekar

Nem először járnak a magyar fővárosban a The Dropkick Murphys tagjai, korábban a Barba Negra Track és a Budapest Park színpadán is láthatta már őket a közönség. A mai bejelentés szerint 2022. február 9-én viszont egy számukra új helyszínen, a Budapest Arénában koncerteznek majd.

A massachusettsi banda tagjai az új, Turn Up That Dial című lemezüket turnéztatva vágnak neki Európának. A január végén induló koncertkörútra – ahogy 2019-ben – most is a kaliforniai The Interrupters csapata kíséri el őket.

A zenészek nem aprózzák el, egy hónap alatt összesen 28 bulit tartanak majd Európa-szerte.