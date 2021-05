A Dürer Kert után egy újabb ismert és felkapott budapesti koncerthelyszínt bontanak le még az idén. Csákány alá kerül a Kerepesi út 97. szám alatti családi ház aljában működő egykori Josefina Blues Bell Rockfészer is. A kőbányai mulatóhely és az azt befogadó ház megsemmisítéséről szóló jogerős határozatot tavaly április 14-én fogadta el az illetékes kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya.

A családias hangulatú kőbányai koncerthelyszínt még 1998-ban hozta létre Bányai György zenész, aki vendéglátós munkája előtt többek között a Tepertő Rt. nevű formációnak volt a dobosa. A Túrónak is hívott muzsikus az akkori Zenészmagazinnak így nyilatkozott a nyitás után egy évvel:

A Josefina nevet egy baráti spanyol házaspár nőtagja ihlette. A Blues Bell elnevezés azért kellett az élőzenés helyhez, mert a keresztnév alapján csak egy forró kuplerájt sejtett volna a hely mögött a magyar, ami ugyanennek az üzletágnak egy másik szakága. (…) Először kerthelyiségként működtünk, majd ácstechnikával beépítettük a kertet, egy téliesített főépület és két mellékhajó lett belőle, szigetelt falakkal, tehát jó az akusztikája. Makovecz-stílusban bennmaradt a kedvenc akácfám is.

A meleg konyhával is felszerelt koncerthelyszín hamar a főváros éjszakai életének rock- és bluesközpontja lett. Havi rendszerességgel fellépett itt a szárazföldi tengeri medveként is ismert Hobo Földes László, aki rendszeresen elmesélte koncertjei után, hogy amikor egyszer hajnali háromkor megkérdezte a turnébuszban Pest határában Bill bátyót, hogy mit fog csinálni „kezében a fegyverrel” amikor hazaér, akkor Deák Gyula összetette a két kezét, égre emelte tekintetét és így válaszolt:

Lacikám, azt hiszem lezuhanyzok majd egy jó kis szaftos kacsapörkölttel.

A Josefina színpadán a „magyar ősrock” szinte összes kultikus képviselője fellépett. Hobó és Bill kapitányon kívül többek között itt a X. kerületben mutatta be az életet Babolcsai néninek a P. Mobil, a közeli helyeket a Bikini, itt utálta meg az egész XX. századot a Beatrice, itt kefélte hiába sáros új cipőjét Takáts Tamás, itt nem sajnálta idejét Vörös István és a Prognózis, valamint itt terelgette veresegyházi asszonyait Janicsák István és a Z'Zi Labor is. A Pokolgép frontembere, Kalapács József is gyakran fellépett a porondon akusztikus számaival. Állítólag itt a Kerepesi úton hangzott fel az országban elsőként egy ausztriai lágerben gyanús körülmények között elhunyt Bencsik Samu gitáros emlékére 1995-ben átírt, a négy rocktenor (Varga Miklós, Vikidál Gyula, Deák Bill Gyula és Tunyogi Péter) által előadott, harmadik versszakkal kibővített „A zöld, a bíbor és fekete” című nagy sikerű ballada is.

A kőbányai koncerthelyszínnel két előadó élete is szorosan összekapcsolódott. Amikor a P. Mobil 2008-ban az 1981-83-as felállásával országos turnéba kezdett egykori énekesével, Tunyogi Péterrel, akkor az ő kérésére felléptek itt is, hiszen az előadóművész ezt a fővárosi kocsmát tartotta

a legkedvesebb klubjának.

Az énekes az akkut alkoholproblémái miatt azonban annyira rosszul lett a koncert közben, hogy azonnal le kellett fújni az előadást, és mentőt kellett hívni a tenorhoz. A történtek ellenére a banda nem akarta megszakítani programsorozatát, így pár nap múlva ismét fellépésre készülődtek, de már a Mozsár utcai egykori Rocktogon nevű búfelejtőben. Tunyó itt ismételten megszédült, elvesztette az egyensúlyát, és lezuhant a szórakozóhely meredek lépcsőjén. A frontember olyan súlyos fejsérüléseket szerzett esése közben, hogy életét a többszöri műtétek ellenére sem tudták megmenteni az orvosok. A művész 61 éves korában távozott az élők sorából.

A másik neves muzsikus, akinek életének egy hosszabb szakasza a Josefinához köthető, az a munkássága miatt idén márciusban Kossuth-díjjal jutalmazott Nagy Feró volt. A „nemzet csótánya” 2006-tól szervezte itt havi rendszerességgel a Tavaszi Mennydörgés Rockhadjárat néven futó koncertsorozatát, amelyet 2010 februárjában egészítettek ki a tulajdonos kérésére a Hagyományőrző Télbúcsúztató Pecsenye és Rockfesztivállal, illetve Kybord & Gitárfesztivállal.

A svábbogárból a nemzet művészévé avanzsált énekes 2015-ben újabb fokozatra kapcsolt, és berobbantotta múltidéző sorozatát is. Feró műsorának első vendége a Bizottság együttes születésénél bábáskodó, később a Beatricében is tevékenykedő Waszlawik Gazember Velorex László rocksámán volt. Őt követte a Kerepesi úti színpadon efZámbó István kommandó- és esztrádzenész, nem mellékesen sehova sem besorolható festő, a művészibb fajtából.

Anyagi okok miatt a csaknem 20 éves múlttal büszkélkedő rockfészer 2016 körül zárt be. Bányai György, alias Túró eladta tulajdonát, amelyet új gazdája most lebontásra ítélt. A Schleif Géza tervei alapján 1931-ben átadott, kertkapcsolattal is rendelkező kétszobás családi házzal így nemcsak a magyar rocktörténelem egyik bálványközpontja tűnik el végleg, hanem a környéken tevékenykedő autókereskedők és barkácsáruházak építkezései miatt a kőbányai Tisztviselőtelep egyik utolsó, Kerepesi úti kontyolt tetejű 90 éves mohikánja is. Béke poraira.

