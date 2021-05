Időkapszulák a Balaton partján

Bizonyos tárgyak komplett korszakok megidézésére képesek. Ilyenek a balatoni nyaralók kerítései és kapui, melyek a 60-as 70-es évek nyarait konzerválják. Az ekkor épült nyaralótelepek hangulatához a telkeket elválasztó kerítések – vitorlással, hallal, napsugarakat szóró napocskával, jónővel, monogrammal, évszámmal – éppúgy hozzátartoztak, mint a lapostetős weekendházak vagy éppen a falnak támasztott kempingbiciklik.

A kerítések időkapszulaként is felfoghatók, légies vonalaikkal nem az elzárkózás, bezárkózás, hanem az összetett társadalmi kapcsolatok szimbólumai. Ezek a kerítések azért is fontosak, mert nem akarnak semmit eltakarni, sőt: „mögéjük”, igenis be lehet látni! Ráadásul nem csak fizikai, hanem átvitt értelemben is sokat láttatnak megrendelőik és elkészítőik világából – derül ki a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa oldalán.

Mesélnek nekünk a nyaralók és helyiek szövevényes kapcsolatrendszeréről, egyúttal kézzelfoghatóvá teszik a köztük kialakult együttműködés csatornáit. Rávilágítanak a korszak megélhetési stratégiáinak egyik népszerű formájára, a gyári munkások és iparosok saját zsebre történő munkavégzésére, a fusizásra, aminek révén számos nyaralókerítés is elkészülhetett.

A Formákon túl Varga Marietta és Schmal Fülöp fotógráfusok sorozatával indult útjára, de a helyi lakosok, nyaralótulajdonosok és kirándulók csatlakozását is várják a projekthez az általuk kedvelt kerítésről készített fotó és ha van, a hozzá tartozó történet beküldésével a projekt Facebook és Instagram oldalán.