Különös ötvözetben talált forgalmazóra, illetve kiadóra Mauro Caputo olasz filmrendező, forgatókönyvíró és producer hiánypótló, menekültekről szóló dokumentumfilmje, a No borders, amely az Afrikából és Ázsiából Európába áramló illegális menekültek legfontosabb menekülési útvonalának, a balkáni útvonalnak kevésbé ismert, az olasz határhoz közel eső szakaszát mutatja be.

A finom eszközökkel élő, már-már lírai hangvételű, hiánypóló dokumentumfilm az Európa kapujának tartott balkáni útvonal Trieszthez és szlovén határhoz közel eső részét térképezi fel, amelyről a legtöbben még Olaszországban sem hallottak. A hosszú út során fellelt tárgyak és dokumentumok alapján életfoszlányokba, kettétört sorsokba láthatunk bele.

Ősszel a rendezővel készült, Indexnek adott exkluzív interjúban beszámoltunk a film elkészültéről, illetve arról, hogy a járványhelyzetben még keresi a forgalmazóját, most azonban végül a streamingformát találta meg, összekapcsolva azt, egy a filmet magyarázó, e-book formájában hozzáférhető kiadvánnyal.

A régi és neves kiadó, a Marietti 1820 gondozásában megjelenő szöveg-film kombináció a jelenlegi járványhelyzetben a korábbi könyv+DVD formátumnak felel meg digitális formában. A rendező az Európa kapuja, a balkáni útvonal olasz határa című könyvet, tehát a könyv szöveges részét Donatella Ferrario újságíróval közösen jegyzi.

Mauro Caputót leginkább a Giorgio Pressburgerrel közösen jegyzett mozitrilógiájáról ismerhetjük, A fehér közök törvénye, A müncheni óra és az Üzenet az évszázadnak című mozikat készítették együtt, utóbbin a trieszti íróval, Claudio Magrisszal is együtt dolgoztak.

A médiafigyelemtől távol ezrek és ezrek lépik át Olaszország határát, néhány lépésre onnan, ahol élek, megszabadulva mindentől, még az identitásuktól is. A jelenség megértése és elmesélése számomra nemcsak szükség, de morális és emberi kötelesség is volt, ami alól nem tudtam magam kivonni. Ne felejtsük el, a világon 97 emberből egy menekült

– mondta el az Indexnek a rendező.

A film teljesen magántőkéből készült éveken keresztül, most végre a közönség elé kerülhet. A forma, hogy az e-könyvhöz a filmet is letöltheti az olvasó, illetve a néző, egészen forradalmi, de természetesen az a szomorú helyzet szülte, amelyben mindannyian alkotni kényszerülünk immáron több mint egy éve. Mostantól angol felirattal is látható.