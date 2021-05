Jön Galla Miklós veri beszt ofja

Dupla albummal jelentkezik az alternatív humor utánozhatatlan képviselője, Galla Miklós humorista, színész, énekes. A Kincses Gallandárium című korong, illetve korongok egyrészt tartalmazzák a régi örökzöldeket, mint például a Kötöde, a Bélát ne itt keressék, a Brékó, brékó! és az Elektromos gyalogos című számokat, másrészt kilenc új dallal rukkol elő rajtuk az énekes. Galla szubjektív kedvencei A színpadi pojáca, az Emberek, figyeljetek! és a Ha jegy nélkül utazol.

Úgy érzem, ezek akár világslágerek is lehetnének, ha nyugaton hallanák őket. Éppen ezért az Emberek, figyeljetek!-ből a mostani CD-re angol nyelvű verziót is készítettem Song About Whatever címmel. Videóklip is készül hozzá, hátha így eljut Shakirához, Madonnához és Lady Ga Gához

– mondja Galla, aki ezt halál komolyan is gondolja, és aki már tavaly év végén jelezte az Indexnek, hogy erre a CD-re készül, amikor bejött a szilveszteri podcast-műsorunkba.

Galla Miklós első zenekara, az új hullámos GM49 dalai közül még további dalok is szerepelnek az anyagban, például A telken, a telken, a Szoba-dal, csakhogy vadonatúj hangszerelésben. Ezek a számok már a GM49 legelső, 1981. február 21-i koncertjén elhangzottak, így idestova negyvenesek, beértek a középkorú alternatív slágerek táborába.

Slágernek a mostani albumról a Ciki dalt szánom

– mondta el az Indexnek Galla, ebből álljon itt egy kis ízelítő.

Jó a dal, de ciki, létrehozta Miki mézes kekszet enni jaj de jó.

Tágra nyílt a szemem Édes, itt vagy velem Csókolózni máris kéne már. Szép virágot adok, csókot is ha hagyod, rámenős az ember vagy kivár nincs e dalban szaxi sem gitár.

Az album egyfajta tisztelgés is a magyar beatzene nagyjai, Szörényi, Bródy és az Illés zenekar előtt, hiszen számos korábbi sláger hangzik el új hangszerelésben, feldolgozásban, ezenkívül elhangzik az albumon egy Fats Domino dal is, Galla nagy kedvence. Vendégelőadók is szerepelnek a korongon, két dalt, A gyerekszínészt és A bombanőt a Pa-Dö-Dö énekel.

A Kincses Gallandárium egyfajta gesamtkusntwerk, hisz a CD borítója is Gallától származik, egyik absztrakt festményének reprodukciója, a füzetben és a „tálcán” pedig további hét festménye látható.

Az album megjelenésével viszont fenn áll a veszély, hogy Bélát újra keresni fogják. De hát ez a népszerűség átka. Íme a két klip szinte negyven év eltéréssel.