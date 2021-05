Dorka rohamtempóban közeledik felénk az utcán, szinte észre sem vesz minket, ezért gyorsan utánakiáltok: „Szia! Hozzátok jöttünk!” Visszafordul, és mielőtt az ajtó az orrunk előtt becsapódna, ő gyorsan megtámasztja. Délután három óra van, hősünk éppen az iskolából igyekszik haza, hogy minket fogadjon. Gimnazista, néhány napja ült vissza az iskolapadba, így nem csoda, hogy ismét sűrű a napirendje.

A lakásba lépve Fruzsi, na meg Dopping nyuszi, a szürke tapsifüles – meglepően jól tűri, már-már követeli a simogatást – vár ránk. A lánynak egy átlagos délután (sőt, hajnalban is) úszóedzése lenne, ám a hétvégi verseny miatt Fruzsi pihenőnapot kapott. Ritka pillanat, hogy mindketten ráérnek egy beszélgetés erejéig.

A legtöbb gyerekszínészhez hasonlóan Dorka és Fruzsi karrierjét is szüleik indították útjára.

Anyukámnak volt egy ismerőse, aki megjegyezte, hogy mivel szeplős vagyok, és jó az arcmimikám, a szüleim elvihetnének egy castingra. El is vittek, egy idő után pedig elkezdtek beválogatni különféle szerepekre. Amikor Fruzsi is elérte azt a kort, hogy szerepelhet, ő is elment pár szereposztó beszélgetésre, és őt is hamar megszerették a rendezők