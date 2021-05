Megmenekülhet a nagyváradi magyar színház, de vannak kétségek

Képviselőknek, politikusoknak írt nyílt levelet a nagyváradi Szigligeti Színház Szigligeti Társulata, Lilliput Társulata és a Nagyvárad Táncegyüttes, amelyben arról tájékoztatnak mindenkit, hogy

Az Indexen már olvashattak az ügy előzményeiről, ami arról szólt, hogy a társulatok összevonásának terve a nagyváradi magyar színház megszűnését is jelenthetné, és bár a legfrissebb hírek ennek ellenkezőjéről szólnának, a nyílt levelet megíró társulatok megfogalmazása szerint

Mint írják, ez a „döntés – ami mindhárom intézményben sokakat megfoszt a biztonságtól, a jövőképtől, vagy akár egy ledolgozott élet után a békés nyugdíjra készüléstől – előkészítése egy olyan tervnek, amely Nagyvárad és Bihar megye kulturális életét alapvetően, és meggyőződésünk szerint rossz irányba változtatná meg.″

A nyílt levél a többi között azt is tartalmazza, hogy a „társulati formában működő színházak Románia kulturális életének alapvető értékei. Igazán kiemelkedőt csak hosszú évek egymásra épülő munkájával lehet teremteni. Ezért minden olyan terv, amely ezt az értéket veszélyezteti elhibázott.″

A levélben az is olvasható, hogy „Nagyvárad egy sokarcú, nyitott, befogadó közeget teremtő város lehetősége. Tíz évvel ezelőtt a legnagyobb barátságban üdvözölte a román és a magyar társulat is az intézményi önállósodást, mint részben az önálló gazdálkodás megteremtését, részben pedig az egymás mellett élő kultúrák teljes jogú elismerését. A Bihar megyében élő magyar kisebbségnek sokat jelentett ez, büszkék anyanyelvű színházukra, büszkék arra a közegre, amely megteremtette az önállóság lehetőségét.″

Mint fogalmaznak:

Büszkék vagyunk arra mi is, hogy miként a román színház előadásaira is sok magyar anyanyelvű jár, nálunk is egyre nagyobb számban fordul meg a román közönség, hiszen nagyon sok a vegyes baráti társaság, a vegyes házasság és mindkét közegben a kultúrafogyasztó. Éppen ezért előadásainkat egytől egyig feliratozzuk, rendszeresen játszunk román szerzőket, neves román művészekkel dolgozunk együtt. Ez természetes. Meggyőződésünk, hogy a kulturális identitás erősítése erősíti a közösségi identitást, a jó értelemben vett lokálpatriotizmust is, amely mindannyiunk közös érdeke.