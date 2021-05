Mint ha egy távoli idegen civilizáció küldte volna ide közénk

Felavatták Tandori Dezső, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas és József Attila-díjas költő, író, műfordító és felesége, Tandori Ágnes síremlékét szombaton a Fiumei úti sírkertben – adta hírül az MTI.

Tandori Dezső kultusza tovább élésének első állomásaként avatták fel a Jovánovics György szobrászművész által készített emlékművet – hangzott el a budapesti ünnepélyes síremlékavatáson.

– hangsúlyozta Földényi F. László irodalomkritikus, esztéta, esszéíró, egyetemi tanár. Mint mondta, a szobrászművészről Tandori Dezső így vallott: távoli, de legeslegközelebbi jóbarátja és pályatársa, neki is köszönhető, hogy a minimalista szobrászat ilyen közel állhat hozzá.

Földényi F. László szerint Tandori Dezső versei között betűkből álló szobrok is megtalálhatók. Híres Hérakleitosz-emlékoszlop című verse mellett az Egy talált tárgy megtisztítása, a Töredék Hamletnek kötetsor zuhatagjai vagy a Koppar köldüs szövegei,

– hangsúlyozta. Kifejtette:

Ha Tandori verseire gondolok, és közben felidézem őt magát is, a személyét, akkor valami olyasmit látok magam előtt, mint ez a hasáb, amely előtt most állok, és amely több mint sírkő, több mint szobor, mintha egy távoli idegen civilizáció küldte volna ide a Földre ezt az oszlopot. Ez a kőhasáb ugyanannak az abszolút idegenségnek a szülötte, amely Tandorit is ide küldte közénk.