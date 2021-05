Otthagyná a színpadot Lehoczky Zsuzsa?

Azon gondolkodik Lehozczky Zsuzsa, hogy abbahagyja a színpadi munkát, mert rengeteg jó, tehetséges, fiatal színész van körülötte, a kora miatt pedig kakukktojásnak érzi magát köztük – ez derül ki abból az interjúból, amelyet a Blikk készített a Nemzet Színészével, aki elárulta azt is, hogy a színház jelentette számára a szegénységből való kitörést.

A színházzal kapcsolatban elmondta azt is, hogy nem tudott olyan anya lenni, mint amilyennek szerinte lennie kell egy anyának. A munka miatt nagyon sokszor nem töltötte otthon az estéket, ezért keveset tudott a lányával foglalkozni. A koronavírus-járvány azonban összehozta őket, sok időt töltenek együtt.

A színésznő felidézte azt is, hogy a férjével, a válogatott labdarúgó Tichy Lajossal a Helsinkiben rendezett Világifjúsági Találkozón ismerkedett meg:

A szállodában a női folyosón volt az orvosi szoba, én csinosan felöltözve mentem épp egy fogadásra, amikor valaki kiszólt, és kért egy narancsot. Ez volt a Tichy, aki egy meccsen megsérült. Aztán amikor hazajöttünk, telefonált, és küldött virágot a színházba.

Lehoczky Zsuzsa nyíltan beszélt arról is, hogy pészmékere van, és cukorbeteg. Elárulta, hogy húsz évvel ezelőtt Merkely Béla műtötte. Kiderült, a színésznő most is hozzá jár, minden tanácsát megfogadja.

A Nemzet Színészéről egyébként a napokban írtuk meg, hogy beszorult egy liftbe, és tűzoltók mentették ki.