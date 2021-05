Rezes Judit: Én értettem Gothárt Pétert

Most látta először moziban a filmet?

Tavaly, amikor eredetileg bemutatták volna.

Milyen volt megnézni egyben, látni, mi lett a jelenetekből, figyelni saját magát?

Különleges forgatás volt olyan szempontból, hogy Péter menet közben megmutatta a musztereket, tehát minden jelenetet láttunk vágatlan formában is. Volt időm megszokni magamat.

Ez egy sűrű film, és a maga szerepe is bonyolult. Miután elolvasta a forgatókönyvet, összerakta magában a figurát, kitalálta, hogy ki is ez Gertrúd nevű karvezető?

Mielőtt elkezdtük volna a forgatást, sokat beszélgettünk a filmről Gothár Péterrel, és rengeteget próbáltunk a jelenetek előtt is. A színházi próbafolyamatok alatt, és a forgatásokon is szeretem, ha az alappilléreket a rendező állítja fel. Nem dolgozom ki magamnak az összes háttér-információt a megformálandó karakterről.

Több filmbéli jelenetet el tudnék képzelni színpadon is.

Mivel Gothár színpadi rendező is, nála ez oda-vissza működik. A színházban gyakran mondták rá, hogy filmesen gondolkodik.

A színházban, ahová most nem hívják rendezni. Milyen volt Gothár Péterrel dolgozni, aki erősen érintett a magyar me too botránysorozatban?

Beszéljünk erről?

Ez magán múlik.

Több Gothár-darabban benne voltam, sokat dolgoztunk együtt a Katonában. Minden rendező más. Értettem Gothár nyelvezetét, az instrukcióit, azt hiszem, értettem őt.

Nyilván nem véletlenül hívta meg önt filmje főszerepére.

Nem tudom, hogy véletlen-e, de mondta, hogy csinál egy filmet, amiben majd én leszek a főszereplő. Valahogy így indult. Én mindig jól dolgoztam vele, sosem volt problémám.

Ez a me too jelenség egyáltalán nincs kitalálva, elintézve, megoldva Magyarországon. Többféle a mérce, nem lehet tudni, kinek és miért jár büntetés, ha jár, akkor mennyi, és mi lesz utána. A terület jogi szabályozása is kusza, kialakulatlan ilyen szempontból. Maga szerint hogy lehetne megoldani a szakmán belül?

Fontos, hogy merjünk róla beszélni. Most én is keresem a szavakat... Próbálok nagyon elővigyázatosan fogalmazni, nehogy kiforgassák, félre-, vagy máshogy értelmezzék, amit mondok. Olyan párbeszédeket szeretnék ezzel kapcsolatban látni és hallani, ahol nincsenek ilyen korlátok. Ahol természetes, hogy minden oldal „meghallgatódik″, minden szempont előkerül, és senki sem gondolja, hogy vitapartnernek ártó szándéka lenne a saját véleményével.

Most bajba kerülhet az ember, ha őszintén elmondja a saját véleményét?

Nagyon nehéz, mert bármit mondasz, azzal megsérthetsz másokat, pedig egyáltalán nem az volt a célod. Sokkal többet kellene beszélnünk.

Mennyire vitte bele Gertrúd alakjába a saját életét, személyes élményeit?

Van benne belőlem is. Én is hosszú párkapcsolatban élek, az sem fenékig tejfel, tehát volt miből merítenem. A film súlyos, vagy szürreális jeleneteit gyakran fűszerezi humor, ami az életben is igen fontos.

A filmben minden szereplő éli a saját életét, és néha elbizonytalanodik, hogy nem kéne-e valami máshol lennie, mást csinálnia, hogy tartogat-e még valami meglepőt az élet.

Most rólam beszélünk, vagy magáról?

A filmről. Rengeteg kérdést vet fel, sokféle értelmezést tesz lehetővé, de az egyértelmű, hogy nincs benne gyűlölet. Nem egymást okolják a szereplők a gondjaik miatt.

Ez szerintem fontos üzenet.

Hol helyezi el ezt az alakítását eddigi szakmai feladatai sorában?

Ez egy nagy szerep volt. Azt gondolom, hogy számomra minden téren fontos állomás. A szereplő története, a film minősége, a kollégák teljesítménye alapján is. Lehet, hogy az egyik legfontosabb az eddigi munkáim közül.

Hogy érezte magát az erotikus jelenetekben ?

Gothár rögtön az elején elmondta, hogy nem a fizikai kapcsolatot szeretné látni a két nő között a filmben. Ugyanakkor nem árult zsákbamacskát, hogy lesz benne egy kis meztelenkedés. De semmit nem akar ránk erőltetni. Mivel – habár az elején tartottam – terhes voltam már akkor, így arra mindig figyeltük, hogy egy kicsit se látszódjon semmi belőle. Annyit tennék még hozzá, hogy nőként egy kicsit örültem is, hogy legalább itt nem vagyok egy piszkafa és az állapotom miatt nagyobbak a melleim, mint általában. Ennyit az erotikához.

Véleménye szerint a Hét kis véletlen kivívhat magának hasonló helyet a magyar filmtörténetben, mint a Megáll az idő?

A mai világban szerintem ez már nem így működik. Ilyen téren pesszimista vagyok. Lehet, hogy egy szűk réteg számára ez a film fontos lesz, de nem változik meg tőle a világ. Túl hamar átsiklunk dolgokon.

Picit vitatkoznék a pesszimizmusával, hiszen az egymást taszigáló újdonságok között elvétve akad igazán lényeges.

Ez is igaz. Egy másik filmhez kapcsolódva már tapasztaltam hasonlót. Időnként még most is megállítanak az utcán azzal, hogy életük egyik legjelentősebb filmje volt A nyomozó. Ez számomra fontosabb, mintha egy tévés szereplésben elért sikerem miatt állítanának meg. Ugyanakkor ahogy az életben, úgy a szakmában is sok minden jön egymás után, de igazán nagy szerelemből, fontos kapcsolatokból kevés jut.

A színházi szerepei miatt is megállítják az utcán? Már, amikor van színház.

Amikor van színház és nem szülök. Igen, volt már ilyen. A jegyesemmel, vagy párommal mentünk az utcán. Nem tudom igazán, mi illik rá. Még nem a férjem, a jegyesem hülyén hangzik, a párom szót nem szeretem.

Legyen mondjuk Szabó Győző, a gyerekei apja.

Igen, legyen a gyerekeim apja, akivel sokszor megyünk az utcán, és őt jóval többször szólítják meg, mint engem.

Nem csoda. Ha csak azt vesszük, hogy idejövet legalább négy plakáton láttam egy újság reklámarcaként, már indokolt az ismertség.

Igen, de van, amikor mégis engem szólítanak meg, és nem egy film, vagy tévés szereplésem, hanem egy színházi előadás miatt, amit láttak velem, és valamilyen nyomot hagyott bennük. Ez jól esik.

Lassan újra indulnak a színházak, előbb-utóbb a Katona József színház is. Kisebbik fia elmúlt két éves. Mivel, és mikor tér vissza a színpadra?

Hivatalos értesítést még nem kaptam a színházamtól, hogy mik a terveik velem. Valószínűleg nyáron még nem fogunk dolgozni, ősszel kezdünk. Valahogy be kell pótolni az elmaradt darabokat is, tehát nem tudom, hogy is lesz ez a Katonában. Van egy elmaradt produkció, a Jurányiban. A Mese habbal című sorozatban színész házaspárokkal készítenek gyermek előadásokat. Mi is részt veszünk benne Győzővel. A sokadik halasztás után most úgy néz ki, hogy szeptemberben lesz a bemutató, és talán júniusban kezdjük próbálni. A munkák szempontjából egyelőre nyugodt a helyzet, de könnyen lehet, hogy egy hónap múlva már kapkodhatom a fejem.

(Borítókép: Mészáros Blanka, Rezes Judit, Mészáros Máté és Börcsök Olivér a Hét kis véletlen című filmben. Fotó: Filmpartners)