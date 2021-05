Megvannak az idei MTV Movie & TV Awards nyertesei

Tavaly sok más nagy eseménnyel együtt az MTV Movie & TV Awards díjátadója is elmaradt. Ahogy az Indexen is olvashatta: idén visszatért az esemény, és már az elismeréseket is kiosztották. A meghívott vendégek egy része online vett részt a ceremónián, míg mások fizikailag is bevállalták a jelenlétet – ők minden reklámszünetben maszkot viseltek, és mindenki egy sor teszten esett át a díjátadó előtt – írta meg a Hollywood Reporter.

Azt már előzetesen tudni lehetett, hogy Scarlett Johansson (aki Magyarországon forgatta a Fekete Özvegy előzményfilmjét) és Sasha Baron Cohen különdíjban részesülnek. A színésznő a Generációs Díjat vehette át, mint a filmezés vagy televíziózás történelmének vitathatatlan szereplője. A Borat színésze pedig Humor királya kategóriában kapott elismerést.

További nyertesek:

A legjobb film: A fiúknak – Örökkön örökké (To All the Boys: Always and Forever)

A legjobb sorozat: WandaVízió (WandaVision)

A legjobb filmbeli alakítás: Chadwick Boseman – Ma Rainey: A blues nagyasszonya (Ma Rainey’s Black Bottom)

A legjobb sorozatban nyújtott alakítás: Elizabeth Olsen –WandaVízió (WandaVision)

A legjobb hős: Anthony Mackie – A Sólyom és a tél katonája (The Falcon and the Winter Soldier)

A legjobb csókjelenet: Chase Stokes és Madelyn Cline – Outer Banks

A legviccesebb jelenetben való teljesítmény: Leslie Jones – Amerikába jöttem 2. (Coming 2 America)

A legjobb főgonosz: Kathryn Hahn – WandaVízió (WandaVision)

A legnagyobb áttörés: Regé-Jean Page – A Bridgerton család (Bridgerton)

A legjobb harcjelenet: WandaVision – Wanda vs. Agatha

A legfélelmetesebb szerepben való teljesítmény: Victoria Pedretti – A Bly-udvarház szelleme (The Haunting of Bly Manor)

(Borítókép: Scarlett Johansson a 8. Nemzetközi Római Filmfesztiválom, 2013 november 10-én. Fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Hungary)