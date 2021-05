A járvány miatt 2,2 milliárd forinttal kevesebb pénzt kapnak a dalszerzők

Pedig az gondolnánk, hogy a home office időszakában jobban megy a háttérzene, de az Artisjus tájékoztatójából az derül ki, hogy a májusi és a júniusi kifizetéskor a zenei alkotók 2,2 milliárd forinttal kevesebb jogdíjat kapnak, mint egy évvel korábban.

Az Artisjus ma, azaz május 18-án fizeti ki 7682 magyar dalszerzőnek a tavalyi rádiós és televíziós elhangzások után járó jogdíjakat 46 828 dal, zenemű elhangzásai után. A Covid-19 járvány miatt azonban az Artisjus 2020-as bevételei is drasztikusan csökkentek: tavaly 8,61 milliárd forintot tudott magyar és külföldi szerzőknek folyósítani, idén ez 6,48 milliárd forintra csökken.

Legjobban az élőzenei fellépések után járó összeg csökkent (47 százalékkal), a rádiós elhangzások után kifizetett jogdíj összege 32 százalékkal alacsonyabb. Ez utóbbi arra vezethető vissza, a rádióadók jogdíját a reklámbevételeik határozzák meg, ám ezek a legtöbb rádiónál drasztikusan visszaestek a járvány gazdasági következményei miatt. A televíziós elhangzásokért fizethető jogdíjaknál mindössze 5 százalék a csökkenés mértéke.

Az Artisjus tájékoztatójából az is kiderül, hogy a vendéglátás-turizmus szektor által fizetett ún. gépzenei jogdíj mértéke is visszaesett. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus üzleti transzformációs igazgatója közleményen foglalta össze elemzését:

Tavaly, az első lezárások után 2-3 hónappal még teljes értékű szerzői jogdíjak érkeztek a dalszerzőkhöz. Ezek sok zenész és családja számára jelentettek kiemelten fontos bevételt a fellépti díjak kiesése miatt. Most azért különösen súlyos a helyzet, mert a könnyűzenét érintő lezárások máig életben vannak, de már a szerzői jogdíjak is jóval alacsonyabbak, mint egy éve. A dalszerzők és előadók – az egész zeneiparral együtt – a biztonságos és tervezhető újranyitást kérik a Kormánytól, mert egyre többen vannak, akiknek az utolsó tartalékai is kifogyóban vannak.