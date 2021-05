Már a bisztró is színpad az Átriumban

Semmi kétség, a pandémia új színházi megoldásokkal lepte meg a képernyők elé kényszerült közönséget, ám néhány előadásnak a nyitás is új értelmet, pontosabban helyszínt ad. Ezúttal a fővárosi Átrium Színház fedezte fel épületének előterét, amit Bisztrószínpad néven állított a színjátszás szolgálatába.

Kovács Máté színművész szerint ez

nem egy hagyományos, direkt színházi tér, egy használt közeg, mégis erősen színházi, a térben pedig benne van az épület múltja is. A tér képes elég sok mindent felidézni: a koleszt, a zeneiskolát, a vonatot, a Tisza partját, de az otthont is. Mindent meg tudunk ott csinálni anélkül, hogy bármi díszletet bevinnénk. Van magassága, szélte, hossza, ott vannak a gyönyörű nagy ajtók, amik mögött megy a négyes-hatos... Bejátszhatók az oszlopok is. A tér színessége az egyik oka, hogy nem lesz mégsem eszköztelen a produkció.