Péterfy Bori keresi a jövő Oscar-díjasát

Márciusról május végére tolódott a kilencedik Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Ennek a döntésnek hála idén újra élőben, a Toldi Moziban vagy akár a szabad ég alatt, a Városháza udvarán lehet megtekinteni a 27 nemzetközi rövidfilmet, illetve a 31 magyar rövidfilmet.

A vetítéseken kívül a szervezők szakmai programokkal is készültek, ahol többek között a járványhelyzet streamingplatformokra gyakorolt hatásáról, a kreatív szakmában dolgozók kényszerszünetéről, annak következményeiről, illetve a zöld filmgyártásról is terveznek beszélgetéseket.

A pitchfórum moderátora Lévai Balázs lesz, itt fiatal filmes alkotók prezentálhatják egymásnak és vitathatják meg egymással az előkészületben lévő projektjeiket. A kisjátékfilmtervek a 300 000 forintos pénzjutalommal járó Lovas Nádor-díjért versenyeznek majd, ezzel segítik a legjobb filmterv megvalósulását.

Az idei esemény nagykövete Péterfy Bori lesz, aki más szerepkörben is részt vesz majd a fesztiválon, amiről így mesélt az Indexnek:

A fesztivál népszerűsítése mellett a magyar zsűri tagja vagyok Olmo Omerzu és Reisz Gábor filmrendező mellett, úgyhogy minden új magyar rövidfilmet látni fogok, amit nagyon várok már. Érdekelnek az új tehetségek, ki tudja, lehet, hogy köztük van a következő Oscar-díjas! Alkotóként és befogadóként is nagyon szeretem a rövidfilmeket: ebben a mai felgyorsult, rohanó világban mindig örülök, ha időt tudok szakítani valami minőségi szórakozásra, és az elmúlt években a magyar rövidfilmekben nem kellett csalódnom. Annak is mindig örülök, ha felkérnek egy rövidfilmes szerepre pár napot forgatni, mert akkor azt biztosan el tudom vállalni, miközben izgalmas új arcokkal ismerkedhetek meg. Eddig azt hittem magamról, hogy keveset forgatok és alig szerepelek magyar filmben, de a Friss Húson még retrospektív is lesz a korábbi kisfilmjeimből, úgyhogy azért is örülök, hogy elvállaltam ezt a felkérést, mert elkezdtem átértékelni magamban ezt az időszakot.