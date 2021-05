Lassan enyhülnek a járványügyi korlátozások. Lesz pünkösdi búcsú Szentkúton?

Hagyományosan pünkösddel indulnak a zarándoklatok, de a pünkösdi búcsút idén még nem tudjuk megtartani a maga teljességében, körmenet nem lesz.

Hogyan védekeznek a járvány ellen?

A váci egyházmegye előírásait betartva, tehát kötelező maszkviselés, védőtávolság, áldoztatni csak kézbe szabad, a perselyezést a mise végén tartjuk, és nem használjuk a szenteltvíztartót. Az emberek fegyelmezettek, igyekeznek betartani a szabályokat. Nekünk szerencsére van egy nagy szabadtéri misézőhelyünk, és ha az időjárás ezt megengedi, ott tartjuk a miséinket.

Hányan fordulnak meg Szentkúton évente?

Erről nincs pontos adatunk, de amikor nincs vírus, nagyjából 150-200 ezer ember jön el hozzánk.

Miért megy el egy mai fiatal vagy akár egy nem hívő is búcsúba, zarándokhelyre?

A gyalogos zarándoklat önmagában is lelki élmény, a Jóisten áldása van rajta. Hozzánk egészen messziről is eljönnek, akár 40-50 kilométert is gyalogolnak. A fizikum és a szellem igénybevétele pedig már önmagában gyümölcsöt terem. A résztvevők általában induláskor felajánlást tesznek, és szeretnének bűnbocsánatot nyerni az út végére. Gondoljunk csak az El Caminóra, mennyien járnak oda lelki elmélyülésért. Kicsit kiszakadnak a megszokott környezetükből, a mókuskerékből, de ha csupán ez lenne a lényeg, akkor elzarándokolhatnának egy wellnesshétvégére is. Az út célja Isten és a belső béke, lelki egyensúly megtalálása. A hívők ezt Istentől remélik, ezért kelnek útra a zarándokok világszerte, a keresztények és a más vallásúak is. A mi látogatóink között is van, aki a túra kedvéért jön Mátraverebélyre, másoknak a lelki tartalom is fontos.

Másképp fogadják a kirándulókat, mint a hívőket?

Minden idelátogatót zarándokként fogadunk. Szerintem nem is nyúlunk nagyon mellé, hiszen aki ide eljön, valamilyen szinten nyitott arra, amit itt található.

Mi a különbség a búcsú és a zarándoklat között?

A katolikusok számára a búcsúszerzés a zarándoklat egyik célja. Szentkúton a csoportos zarándokok számára ez az év minden napján lehetséges. A zarándoklat tágabb kategória, mert nem minden zarándok jön búcsúért.

Mit jelent a búcsúszerzés?

A búcsúszerzés a bűnök következményeiről és azok eltörléséről szól. Isten országa ugyanis nem következmények nélküli ország. A jó cselekedeteknek is következménye van. Amikor az ember valamilyen erőfeszítést tesz, ami lehet zarándoklat vagy más kegyes cselekedet, elvégzi a szentgyónását és az előírt imákat az egyház szándékára, szentmisén vesz részt, és áldozik, akkor a Jóisten kiegyenlíti bűneinek a következményeit az egyház lelki kincstárából. Búcsút lehet szerezni saját magunkért vagy egy halottunkért. Segíthet a búcsú felajánlása annak is, aki például abortuszon esik át, vagy nem tudja elengedni a halottját, nem tudja megtalálni a lelki békéjét.

Milyen arányban érkeznek önökhöz hívő zarándokok és olyanok, akik alapvetően kirándulnak?

Az a négy év, amióta én vezetem ezt a kegyhelyet, kevés ahhoz, hogy nagy ívű következtetéseket vonjak le, vagy trendeket állítsak fel. De mégis emelkedést érzékelek. Évről évre többen jönnek, a gyónásokat hallgatva azt tapasztalom, hogy egyre több emberben él a vágy arra, hogy szakítson a bűnnel, és jó útra térjen. Ez önmagában is biztató jel.

Ez összefügghet az általános bizonytalansággal, amit vallásos meggyőződéstől függetlenül is rengetegen éreznek. A globális tanácstalanság egyre erősebb a vágyat kelt valamiféle transzcendens kapaszkodóra?

Szerintem is legitim vágy az emberben, hogy az Isten után kapaszkodjon. Ezt az elődeink is hasonlóképpen tették. Az Isten nem öregszik, továbbra is vár mindannyiunkat. Nagyon különböző emberek jönnek el hozzánk, de az Isten iránti vágy mindegyikükben jelen van.

Ha Isten nem lenne, ki kéne találni – mondta erről Voltaire.

Azt az üzenetet próbáljuk átadni, azt a jó hírt, hogy van továbblépés, nem kell elhagyni magunkat, elveszteni a fonalat, mert van, aki segít.

Azon is, aki nem hisz benne?

Az Isten iránti vágy mindannyiunk szívében ott van, kérdés csak az, hogy engedjük-e kibontakozni.

(Borítókép: Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely)