Elárverezik Britney Spears leveleit, Bob Dylan szövegét, Kurt Cobain rajzát és Van Halen gitárjait

Elárverezik Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit egy júniusi aukción Los Angelesben.

Az aukción részt vevő nagyjából ezerháromszáz tárgy között lesz öt gitár is, amelyeket a néhai Eddie Van Halen tervezett – tette közzé a Julien’s aukciósház.

Az MTI beszámolója szerint a Music Icons című árverés legdrágább darabjának Bob Dylan 1969-es dala, a Lay, Lady, Lay szövege ígérkezik. A mű, amely egy fakereskedés jegyzetlapjára íródott ceruzával, a becslések szerint 500-600 ezer dollárért (142-170 millió forint) kelhet el.

A papíron Dylan kézzel írt jegyzetei, akkordjai is olvashatók

– tette hozzá Martin Nolan, a Julian’s ügyvezető igazgatója.

Kurt Cobain, a Nirvana 1994-ben, huszonhét évesen elhunyt énekese fekete filccel rajzolta karikatúra-önarcképét az 1992-es szingapúri turné idején, a Nevermind album megjelenése után.

A rajzon az énekes áll gitárral a kezében, bal oldalán olvasható, hogy Kurt Cobain Rock Star, jobb oldalán egy mondat: I don’t know how to play and I don’t give a hoot! (Nem tudok játszani, de teszek rá!)

A kétnapos árverést június 12–13-án tartják Beverly Hillsben.