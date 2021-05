Hirtling István: Amíg imádkoznak, nem ragadnak fegyvert

Az ima nem más, mint mindennapi számvetés, de cselekedni is kell. Még az ateisták is imádkoznak Hirtling István szerint. A színművész Móra Ferenc, Søren Kierkegaard, Keresztury Dezső és Dobó István fohászát mondja el a Példaképek imái című, ingyen elérhető online válogatásban.

Hívő emberként fontosnak tartja az elmélyülést, a befelé fordulást. Minden imádságot lelki számvetésnek tekint – mondta el az Indexnek Hirtling István. – Ez a számvetés különösen fontossá vált napjainkban – hangsúlyozta a művész, majd hozzátette: – Persze cselekedni is fontos. Ha jót teszünk, az szinte felér egy imával.

Ezek a szövegek kivételesen nagy formátumú, különféle kultúrájú, vallási identitású emberek gondolatai, melyek messze túlmutatnak a napi aktualitásokon. Ahhoz nem kell különösebben vallásosnak lenni, hogy elgondolkozzunk bölcs emberek, kiemelkedő művészek gondolatainak érvényességéről, igazságáról

– sorolta a színművész, mit is kezdhetnek az összeállítással a nem hívők. Véleménye szerint a hívő emberek – vallástól függetlenül, illetve bármilyen vallásban – a bennük élő örökkévalót akarják megszólítani. Előfordul, hogy valakit nem érdekel a vallás, de egy magát ateistának tartó ember is kíváncsi lehet arra, miként fordult az Istenhez Dobó István egri várkapitány. Móra Ferenc imája vagy Keresztury Dezső istenes verse szintén gyönyörű szöveg, mely liturgikus értékein túl is érvényes irodalmi élményt nyújt.

Hirtling István meggyőződése szerint mindenki imádkozik:

Ha belegondolunk, az emberek nap mint nap kiszalajtják a szájukon, hogy úristen, vagy jaj, istenem. Ez is egyfajta ima. Megszólítják az Istent. Miért nem azt mondják, hogy jaj, Béla vagy jaj, Kati?

– Szerintem nem fontos, hogy ki, hol és hogyan imádkozik, a lényeg, hogy amíg ezt teszi, addig nem ragad fegyvert – teszi hozzá.

A Példaképek imái című válogatásban huszonnégy híres ember fohásza hallható. Köztük olyan nagyságok, mint Széchenyi István, Pázmány Péter, Szentgyörgyi Albert, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Szentgyörgyi Albert, Öveges József, Ludwig van Beethoven, Søren Kierkegaard, Benjamin Franklin és Antoine de Saint-Exupéry. A nagy formátumú alkotók istenes gondolatai Reviczy Gábor, Kopek Janka, Süveges Gergő, Aux Éva és Ertl Zsombor tolmácsolásában hallhatóak. A válogatás a Teremts bennünk csendet című hangoskönyvsorozat második része. Decemberben katolikus, református és evangélikus imákból készített összeállítást neves színészek tolmácsolásában a Gold Record zenei ügynökség.

