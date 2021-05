Visszatér a Hegylakó, a végén csak Henry Cavill maradhat

A szóbeszéd kezd formát önteni, úgy tűnik, a közeljövőben tényleg érkezik egy Hegylakó-reboot, melynek készítésével Chad Stahelski rendezőt bízták meg. A készülő film terveiről még nem sokat lehet tudni, ám most főszereplőt is kapott a produkció.

Idén lett 35 éves a Russell Mulcahy rendezte Hegylakó, amiben Christopher Lambert játszotta a címszerepet. Arról már évek óta lehetett hallani pletykákat, hogy újra előveszik a halhatatlan történetet, viszont most elkezdett körvonalazódni a készülő film, tehát a projekt közelebb került a megvalósításhoz, mint az elmélethez. Nem lehet tudni, hány színész versengett a főszerepért, de mivel a végén úgyis csak egy maradhat, így elég a befutó színész hírével tisztában lenni, aki úgy tűnik, Henry Cavill lett.

A Witcher sztárja épp a Vaják második évadán, illetve a szintén netflixes produkció, az Enola Holmes folytatásán dolgozik, de azért szakított időt egy Insta-posztra, amiben megosztotta a Dedline cikkét a hírről. Persze ez még nem hivatalos megerősítés, és az is benne van a pakliban, hogy a színész nem Connor MacLeod bőrébe bújik, hanem teljesen új karakterrel frissítik fel a történetet.

Ám Henry Cavill több szempontból is tökéletes választás lehet a szerepre, Supermanként már belekóstolt a halhatatlanság ízébe, a Vajákban pedig volt alkalma elsajátítani a kardforgatás rejtelmeit. A készülő film rendezője a John Wick-filmek miatt ismerté vált Chad Stahelski.

Amerikában 1986-ban mutatták be az azóta kultfilmmé vált Hegylakó című akciófilmet, ami itthon is hatalmas sikernek örvendett, bár Magyarországon először 1989-ben vetítették csak a mozik, méghozzá feliratosan, szinkronnal pedig csupán 1991-ben adták ki VHS-en. A történet annyira betalált a nézőknél, hogy négy másik filmes folytatást is kapott, illetve sorozat is készült a halhatatlanok rendjéről.