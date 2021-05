Motoros futár hozta az Indexbe Kálomista Gyurcsány-filmjének első trailerét

Néhány napja jelent meg a Facebookon egy ELK RTUK nevű oldal, ahol azt ígérték, hogy május 26-án történik valami. Ma délelőtt meg is tört a titokzatos csend Kálomista Gábor producer készülő filmje körül. Jött egy trailer, hamarosan interjúval is jelentkeznünk.

A négy napja élő honlapon először egy fekete bukósisakot viselő alak fotója jelent meg, a plexin tükröződő piros X -szel, ami a címből hiányzó ú betűt helyettesíti. Mire asszociálhattunk ezek alapján? Ha a Megafilm új produkciója valóban krimiműfajban készül, akkor ez a figura lehetne bérgyilkos is – de ez a karakter a Gyurcsány-téma kapcsán erős túlzásnak tűnik. Miután a sisak fekete plexije nem látszik át, akár nő is lehet mögötte. Stieg Larsson Tetovált lány-trilógiájában például a főszereplő viselt hasonlót. Lehet, hogy A hazugság ára munkacímű produkció női főszerepét játszó Bánovits Vivianne is motoron keresi az igazságot?

Itt az őszödi beszédről készült film előzetese

Ma délelőtt motoros futárral érkezett meg az Index szerkesztőségébe egy pendrive, amelyen a film első hivatalos trailere található.

Elküldhették volna e-mailben is, de a Megafim producerei – Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya – ezt a marketingtrükköt választották. Nyilván arra utalva, hogy a kiszivárogtatók annak idején szintén futárokkal juttatták el Gyurcsány Ferenc beszédének hangfelvételeit a Magyar Rádió, az RTL Klub és az Origo internetes portál szerkesztőségébe.

A CD-ken azt a hozzászólás rögzítették MP3-as formátumban, amit Gyurcsány Ferenc rögtönzött a kormány balatonőszödi üdülőjében tartott zárt körű frakcióülésen 2006. május 26-án. Azóta sem derült ki egyértelműen, ki tette nyilvánosan elérhetővé 2006 őszén azt a beszédet, amelyben a miniszterelnök keresetlen szavakkal ismerte el, hogy hibáztak: „Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon!” Az is elhangzott beszédében, hogy: „Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.”

Kálomista Gábor új produkciója ezt a történetet dolgozza fel, a trailer alapján erős szerelmi szállal és sok tüntetéssel dúsítva a tizenöt évvel ezelőtti politikai eseményeket. Az említett Facebook-oldalon jelenleg egy öltönyös figura fotója látszik. A kép középpontjában egy hátradugott jobb kéz található. A középső ujj kivételével valamennyit behajtva tartja a kéz gazdája, ezzel a félreérthetetlen kézjellel fogalmazva meg egy újabb vizuális hadüzenetet.