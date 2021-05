Nem ígérhetünk mást, csak könnyeket

A hivatalos premiert rajongók milliói várták, köztük mi is, az Index két fix Jóbarátok-rajongója. Most pedig elmeséljük, hogy láttuk az emlékezős show-műsort, de elsőként álljon itt egy beszélgetésfoszlány a szerzőktől.

Elő a százas papírzsepicsomaggal!

Kitzinger Szonja: Nézed, Lici? Fellőtték, már streamelheted. Korcsmáros Felícia: Már rég nézem, kétszer el is bőgtem magam :D

Az érzelmi manipulálás már az első másodpercekben csőre töltve indul: Jóbarátok – Újra együtt. A jól ismert betűtípus után ott kezdődik az évek óta várt százperces extra epizód, ahol a tizedik évad zárult. Azaz mindenki kedvenc lakásában, lila falak között, ahol 17 éve azt láttuk, hogy a hat fő karakter leteszi a kulcsot, majd elbúcsúzik a sorozattól, a nézőktől, és rácsukják az ajtót a máig időtálló poénok helyszínére.

Stílusosan az első szereplő, aki visszatér a díszletbe: David Schwimmer, akit annak idején az alkotók először választottak ki a Jóbarátok közül. Kiderül az alkotók monológjaiból, hogy Ross a kivertkutya-képe miatt lett Ross, és noha Schwimmer nem is nagyon akarta vállalni a szerepet, az állítólagos ajándékkosarak, amelyeket az alkotók küldtek neki a sejthető hátsó szándékkal, hatottak. Szerencsére. Schwimmer is könnyeivel küszködve csöppen vissza Monica lakásába, majd kicsit megtörve az illúziót, átsétál a falon a Central Perk kávézójának ikonikussá vált sárga kanapéjához.

Utána érkezik Lisa Kudrow, őt Jennifer Aniston követi. A lányok pofátlanul keveset öregedtek, igaz, Monica mimikája talán egy kicsit mesterkélt a fiatalító beavatkozásoktól. Ami tisztán látszik, hogy felkapott pár kilót a következő színész, akinek sziluettje a stúdió nyíló ajtajában körvonalazódik. Bár Matt LeBlanc Joey jól ismert sötét tincseit hátrahagyta, valamelyest megmackósodott, de senkinek nem okoz csalódást, hiszen az első mondatával azonnal visszacsempészi a kedvenc csajozós karakterünket a kulisszák mögé. A kedvenc párbeszédünk a kulisszák mögött születik, ami szórakoztató utalás az idő múlására.

Joey: Itt minden olyan kicsi! Rachel: Dehogy, mi lettünk nagyobbak! Joey: A magad nevében mondd!

Az ölelkezős, nosztalgiázós, pityergős társaság tovább bővül Courteney Cox alakjával, akit anno eredetileg Rachel szerepére castingoltak, de ő jobban szerette volna a rend- és tisztaságmániás Monicát eljátszani. A visszatérés örömkönnyeit Matt LeBlanc itatja fel a szeme alól, akivel az írók eredeti elképzelése szerint a fő szerelmespárt kellett volna játszaniuk, de végül a készítők Monica és Joey helyett ezt a szálat Ross és Rachel párosára szabták, akikről kiderül persze a showból, kicsit azért szerelmesek voltak egymásba.

Majd a casting sorrendjét követve az a színész is megérkezik, akit utoljára választottak be, Matthew Perry, aki keveset szól a show-műsor alatt, de akkor nagyot, minden esetre a kicsattanó jókedv valahogy nem lengi körül, kissé keserűnek látszik, igaz a műsor végén maga sem bír a könnyeivel és csatlakozik a pityergők táborához.

Ilyen nincs és mégis van, zenét!

Gyors helyszínváltás, újfent élő közönség, James Corden vezényli a népet a Warner szökőkútjánál, ahol anno a főcím forgott. A hat szereplő a tömeg ovációjába érkezik meg és foglal helyet a kultikussá vált sárga kanapén, a háttérben az éppen csobogó szökőkúttal. Corden egy megfelelő stratégiai ponton távirányítóval megállítja a csobogást, és indulhat a csevegés. A sorozatban a szereplők mindig itt ültek a Central Perkben, bár sokan nem értették, hogy egy zsúfolt kávézóban hogy lehet mindig üres ez a rengeteg hely, de erre a kérdésre most is választ kapunk az asztalra helyezett „foglalt” táblával.

Menet közben az alkotók is becsekkolnak, a helyszínek változnak, a múltat pedig ügyesen vegyítik a jelennel. Felidézik az ismert jeleneteket, amikbe a hat főhős újra beleül, áll vagy néz. A nosztalgiavonat pedig töretlenül robog át az ismert helyszíneken, jeleneteken, emlékeken.

Néha előbukkan egy-egy ismert arc, akik pár villanásra, vagy akár több epizódra is részese lehetett ennek az utazásnak. A szereplők és az alkotók is felidéznek fontos vagy emlékezetes pillanatokat, miközben a hat főszereplő akaratlanul is újra egybeolvad a karakterekkel. Kapunk tipikus Phoebe-pillanatokat, és utánozhatatlan Chandler vicceket, melyek látszólag olyan spontán törnek elő belőlük 17 év hallgatás után, mintha nem is akasztották volna szögre a jelmezeiket.

Azokon a színészeken kívül, akik voltak olyan mázlisták, hogy szerepelhettek a műsorban, mint többek között Tom Selleck, Reese Witherspoon, a házsártos alsó szomszéd, egy férfi acapella kórus, Joey kézikertestvére, Christina Pickles, Elliott Gould, James Michael Tyler, Maggie Wheeler (háháháháháháháhá), olyan sztárok is beszámoltak róla, nekik mit jelentett a Jóbarátok, akik csak a képernyő másik oldalán figyelhették a történéseket.

Büdös macska, büdös macska. Mivel etetnek téged?

Ilyen David Beckham, aki a saját bevallása szerint a sorozatból Monica. Az okokat is feltárja, a tisztaságmánia döntött ebben a kérdésben, ami nála is kőbe vésett alapvetés. Megjelennek a színen a BTS koreai fiúzenekar tagjai, Kit Harington, vagy akár Lady Gaga. És itt éri el sokadik csúcspontját a show. A Central Perkben pengeti gitárján Phoebe a büdös macska csacska dallamait, amikor is, Gaga azt mondja neki:

Figyelj, pont erre jártam és nálam van a gitárom,

majd előadja sajátos stílusában a dalt, amire Phoebe rezignáltan nyugtázza, nem rossz, de az övé mégis nagyságrendekkel jobb!

A sokadik csúcspont a divatbemutató a sorozat emlékezetes kosztümjeiből, amelynek keretein belül Justin Bieber, Cara Delevingne, Cindy Crawford ölt magára. Ki a karácsonyi tatu jelmezt, Matt LeBlanc pedig Chandler egész ruhatárát.

De nem is kell Hollywoodig menni a megható történetekért, különböző nemzetek átlag polgárai is szívszorító és felemelő történeteket mesélnek el, amelyeket a sorozatnak köszönhettek. Itt válik egyértelművé, hogy a sorozat ezért lett ennyire meghatározó és időtálló, mert kortól, nemtől, származástól, nemi beállítottságtól függően, ugyanazokat az érzelmeket váltotta ki, nem csak a nézőkből, a szereplőkből, de az alkotókból is.

Bár ez az elmélet egy ponton megdől, mikor David Schwimmer elmeséli, hogy miért nem szeretett majommal forgatni,

miközben Marcel minden rajongó nagy kedvence volt.

Megvolt a kémia

Archív felvételek, hatalmas kacagások, sírás, múltidézés, játékok, vallomások, a kerek száz perces Jóbarátok extra epizódban. Aztán ahogy Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry visszatáncoltak a szökőkutas felvételekkel az életünkbe, ugyanúgy újra el is búcsúztak a nézőktől.

A Jóbarátok: Újra együtt egy csodálatos utazás azoknak, akik rajongtak a sorozatért. Nem próbálnak meg plusz jelentést adni a múltnak, csak felelevenítik azt, ami szép volt. Viszont vigyázat, aki végignézi ezt az ajándék száz percet, ne csodálkozzon, ha a következő heteiben az első résztől az utolsóig újra ledarálja a sorozatot, bár ezt a fanok évente egyszer átlagban maguktól is megteszik.

S, hogy mitől működött akkor ez az egész, abban mindenki egyet ért, de talán Reese Witherspoon fogalmazza meg a legjobban, aki Rachel testvéreként tér vissza a showba. Ő azt mondja, ennek a remek kémia lehetett az oka. Ehhez mi azt tennénk hozzá, hogy a Jóbarátok azért is működött, mert egy olyan, mindenki által ismert életszakaszt ábrázolt tíz évadon keresztül, amikor a barátok a családod, és ez a kollektív élmény a nézők mindegyike előtt ismert szituációk tömkelegét hívja elő.

