Idén is lesz Eleven Tavasz

Egyedi kortárs alkotások, köztéri installációk, valamint különleges gasztronómiai fogások, kulturális programok és kézműves workshopok is várják az érdeklődőket az Eleven Tavasz rendezvényen június 4. és 6. között a Bartók Béla Boulevard-on Budapesten − adta hírül az MTI.

Az 1 Művész 1 Porta elnevezésű kezdeményezés részeként lesz látható egyebek mellett Besnyő Rita ékszerkiállítása, a Cecil & Shadow alkotói csoport Tér/Fény című kül- és beltéri installációja, valamint Márián Gábor In Wonderland című tárlata is.

A látogatók a fiatal művészgeneráció tagjai közül Csizik Balázs, Tóth Annamária, Oláh Anna, Váczy Enikő alkotásait ismerhetik meg.

Az Eleven Tavaszon folytatódik az Emlékmackó adománygyűjtő program is a Kiss Áron Magyar Játék Társaság szervezésében. A látogatókat virágcsendéletet megörökítő vízfestő workshop is várja, de lesz meseolvasás és társasjátékozás is. A rendezvényen együtt lehet kiszínezni Bartók Béla felnagyított portréját.