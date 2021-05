Jövőre is indulnak az Oscarért a streamingszolgáltatóknál bemutatott filmek

A korábbi évekhez képest kevesebb taggal bővítik idén az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) tagjait. A testület, amely az utóbbi években a létszámának növelésével akarta elérni, hogy a tagság sokszínűbb legyen, a korlátozást azzal magyarázta, hogy jobb szolgáltatást akarnak nyújtani a meglévő tagságnak − számolt be az MTI.

Az előző években 800-950 színészt, rendezőt, operatőrt, producert és más filmkészítőt vettek fel évente az akadémia tagjai közé a világ minden tájáról. Idén ehhez képest felére csökkentik az új tagok számát, mivel a korább tagságbővítés megterhelte a forrásokat. Az új tagok számának korlátozása lehetővé teszi a testület számára, hogy a meglévő tagoknak jobb szolgáltatást nyújtson.

A filmakadémia szerint tavaly elérte azt a célt, amelyet 2016-ban tűzött ki maga elé, hogy megduplázza a testület női és színesbőrű tagjainak létszámát. Az idei Oscar-díjkiosztó gálát áprilisban rendezték meg . A húsz színészi díjból kilencet kapott nem fehér színész. A legjobb rendező díját a kínai származású Chloe Zhao nyerte el és egy dél-koreai színésznő, Jun Ju Dzsung vehette át a legjobb női mellékszereplő Oscarját.

Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy azok a filmek, amelyeket mozik helyett a streamingszolgáltatók mutatnak be, jövőre is versenyezhetnek az Oscar-díjért. Kiderült továbbá az is hogy a 94. Oscar-gálát az eredetileg tervezettnél egy hónappal később rendezik.

A ceremóniát hagyományos hollywoodi színhelyén tartják 2022. március 27-én.

Eredetileg február 27-én rendezték volna, a változtatást nem indokolták. Idén a februárra tervezett Oscar-gálát április végére halasztották, és először tartották a Los Angeles belvárosában álló Union Station épületében.